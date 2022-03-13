Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Українського письменника та поета Сергія Жадана номінували на одну з найбільш відомих премій світу – Нобелівську премію з літератури. Проте зробили це з Польщі, а не з України.

У комітеті літературознавчих наук польської академії наук вважають, що українець гідний відзнаки.

До слова Над містом далі майорить наш прапор, – Жадан про ситуацію в Харкові

Жадан – один із найвидатніших поетів України та чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі. На нашу думку, лауреат Нобелівської премії. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться,

– йдеться у заяві.

Комітет у своєму зверненні також засудив напад Росії на Україну та закликає створити в Польщі простір для науковців і викладачів, аби вони могли продовжувати наукову діяльність.

"У військовому кошмарі, спричиненому Кремлем, ми стоїмо на боці вільної України. Надія говорить нам, що українці зрештою дадуть відсіч агресії. Нехай це станеться якнайшвидше. Однак, дивлячись на ситуацію тверезо, треба, на жаль, враховувати, що вторгнення може призвести до окупації чи нав’язування Україні колаборантської влади з Кремлем. Якщо це станеться, то Росія не лише почне експлуатувати Україну в економічному та ресурсному плані, а й інтенсивно й агресивно проводитиме русифікацію, а русифікаційна діяльність неодмінно вдарить по університетах, особливо гуманітарних", – доповнили представники комітету.

Сам Сергій Жадан ще не відреагував на "номінацію" у Нобелівській премії з літератури. Торік перемогу отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна.

Відзнаки Жадана та його творчість