Відірвались на малому, – Сергій Середа приголомшив історією, як його побили колишні в'язні

Популярний український комік та чоловік співачки MamaRika Сергій Середа приголомшив історією, про те як його побили до часткової втрати пам'яті. Як виявилось, це було декілька дорослих чоловіків, які тільки вийшли з в'язниці.

Комік поділився, що такий неприємний інцидент трапився, коли він був у 9 класі. З'ясувалось, що тоді він з друзями посварився зі знайомими підлітками, а ті потім покликали чоловіків, які й побили Сергія.

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Як Сергія Середу побили колишні в'язні

Як вививалось, через сильні травми гуморист навіть не складав іспити у школі. У день, коли його побили, хлопець не пам'ятав власного імені та не знав, як звати батьків. На щастя, на ранок наступного дня ситуація покращилася. Водночас у юнака була гематома над бровами та сильно спухла губа.

Я пам'ятаю цей ранок. Я відкриваю очі й не можу встати, тому що в мене все прилипло до подушки. Я не розумію, що таке. Я починаю віддирати й відчуваю на обличчі, на щоці, на губах кров. Я бачу, що на подушці теж кров. Я такий: що взагалі відбувається. Тоді я починаю відчувати обличчя і розумію, що його пропорції не такі як мають бути,

– розповів комік.

Як пригадує Сергій, тоді його побило 2 або 3 невідомих чоловіків. Вони били хлопця різними способами, навіть стрибали на голові.

"Виявилося, вони тільки вийшли з в'язниці. Там чи два, чи три чуваки й вони відірвались на малому. Як мені розповідали, в мене і на голові стрибали. Чого там тільки не було. Але я взагалі не пам'ятаю цей день", – зізнався чоловік.

За словами Сергія, тих чоловіків потім знайшли мертвими: "Карма їх наздогнала".

Інтерв'ю з Сергієм Середою: дивіться відео онлайн