Комик поделился, что такой неприятный инцидент произошел, когда он был в 9 классе. Выяснилось, что он вместе с друзьями поругался со знакомыми подростками, а те позвали мужчин, которые и избили Сергея.

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Как Сергея Среду избили бывшие уголовники

Оказалось, что из-за сильных травм юморист даже не сдавал экзамены в школе. В день, когда его избили, парень даже не помнил своего имени и не знал, как зовут родителей. К счастью к утру следующего дня ситуация улучшилась. В то же время у юноши была гематома над бровями и сильно распухла губа.

Я помню это утро. Я открываю глаза и не могу подняться, потому что у меня все прилипло к подушке. Я не понимаю, что такое. Я начинаю все отдирать и чувствую на лице, на щеке, на губах кровь. Я вижу, что на подушке тоже кровь. Я такой: что вообще происходит. Тогда я начинаю чувствовать лицо и понимаю, что его пропорции не такие как должны быть.

– рассказал комик.

Как вспоминает Сергей, тогда его избили 2 или 3 неизвестных мужчин. Они били парня разными способами, даже прыгали на голове.

"Оказалось, они только вышли из тюрьмы. Там или два, или три чувака было и они оторвались на малом. Как мне рассказывали, у меня и на голове прыгали. Чего там только не было. Но я вообще не помню этот день ", – признался мужчина.

По словам Сергея, тех мужчин потом нашли мертвыми: "Карма их настигла".

Интервью с Сергеем Средой: смотрите видео онлайн