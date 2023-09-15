Комик поделился, что такой неприятный инцидент произошел, когда он был в 9 классе. Выяснилось, что он вместе с друзьями поругался со знакомыми подростками, а те позвали мужчин, которые и избили Сергея.
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Как Сергея Среду избили бывшие уголовники
Оказалось, что из-за сильных травм юморист даже не сдавал экзамены в школе. В день, когда его избили, парень даже не помнил своего имени и не знал, как зовут родителей. К счастью к утру следующего дня ситуация улучшилась. В то же время у юноши была гематома над бровями и сильно распухла губа.
Я помню это утро. Я открываю глаза и не могу подняться, потому что у меня все прилипло к подушке. Я не понимаю, что такое. Я начинаю все отдирать и чувствую на лице, на щеке, на губах кровь. Я вижу, что на подушке тоже кровь. Я такой: что вообще происходит. Тогда я начинаю чувствовать лицо и понимаю, что его пропорции не такие как должны быть.
– рассказал комик.
Как вспоминает Сергей, тогда его избили 2 или 3 неизвестных мужчин. Они били парня разными способами, даже прыгали на голове.
"Оказалось, они только вышли из тюрьмы. Там или два, или три чувака было и они оторвались на малом. Как мне рассказывали, у меня и на голове прыгали. Чего там только не было. Но я вообще не помню этот день ", – признался мужчина.
По словам Сергея, тех мужчин потом нашли мертвыми: "Карма их настигла".
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Кто такой Сергей Среда?
Это знаменитый украинский комик, родом из Одессы. Он сотрудничает со студией "95 квартал" и принимал участие в съемке юмористических ситкомов "Страна У", "Сказки У" и "Однажды в Одессе". Его карьера началась, когда он еще был капитаном команды КВН "Одесские Мансы". В 2012 году комики приняли участие в первой лиге Украины и Краснодарского края, где одержали победу. Потом они выступили в "Высшей лиге КВН".
Юморист женат на певице MamaRika. Они познакомились в Одессе. Вместе супруги воспитывают 2-летнего сына Давида.