Попри українське походження, Полунін довгий час жив у Росії та підтримує путінський режим. Що відомо про чоловіка та його громадянську позицію, читайте у матеріалі Showbiz 24.

До слова Путініста Сергія Полуніна позбавили українського громадянства, – ЗМІ

Початок кар'єри Сергія Полуніна

Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. У 4-річному віці він почав займатися гімнастикою у спортивній школі, а у 8 років перевівся до місцевої танцювальної школи.

Пізніше хлопець вступив до Київського хореографічного училища, а згодом поїхав до Лондона, щоб навчатися в Королівській школі балету. У 17 років почав працювати у Королівському балеті Лондона, а у 19 років стає його наймолодшим прем'єром. З часом Полунін вирішує переїхати до Росії.

Артист стає прем'єром Московського академічного музичного театру імені Станіславського і Немировича-Данченка, його також постійно запрошують як соліста Новосибірського театру опери та балету. У 2019 році Полуніна зробили виконувачем обов'язків "реактора" Академії хореографії в Севастополі, яка підзвітна російській владі.

Російське громадянство й любов до Путіна

У 2018 році Сергій Полунін отримав громадянство Росії. Він також має громадянство Сербії.

Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії й прийняти позицію проти злих і безсовісних людей, які створюють революції та війни в Україні, Грузії та інших країнах. Правда за Росією,

– писав артист.

Сергій Полунін отримав російське громадянство / Скриншот РБК-Україна

Полунін – затятий прихильник російського диктатора. Він зробив три татуювання з обличчям Володимира Путіна. У 2023 році артист став лауреатом премії президента Росії для молодих діячів культури.

Сергій Полунін з татуюваннями Путіна / Фото з інстаграму артиста

Де зараз Сергій Полунін?

Артист підтримує повномасштабне вторгнення Росії проти України. У своєму інстаграмі Полунін неодноразово висловлював захопленнями російськими військовими, дякував їм, він також передавав допомогу окупантам.

У грудні 2024 року Полунін заявив, що покидає Росію. Він подякував державі-терористці й заявив, що там "дуже добрий і людяний народ". Водночас артист не повідомив, куди переїжджає.

Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час, і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час в Росії минув, начебто наразі я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років, величезна допомога мені була надала,

– написав він.

Сергій Полунін поїхав з Росії / Скриншот з інстаграму артиста

В інстаграмі Полуніна можна знайти дописи на підтримку президента США Дональда Трампа. Артист перебуває під санкціями РНБО: його, зокрема, позбавили державних нагород і заблокували активи.

За повідомленнями ЗМІ, зараз Сергій проживає в Ізраїлі.