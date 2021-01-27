Сергій Бабкін пів року ігнорував проблеми з зором: як артист дізнався про хворобу

Популярний музикант і багатодітний батько Сергій Бабкін днями оголосив про рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Зараз співак готується до операції в Австрії та поділився, що про хворобу дізнався випадково.
Джерело: "КП в Україні"
Проблеми з зором артист помітив під час зйомок популярного шоу, однак довго ігнорував ускладнення.
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На зйомках розважальної програми під час конкурсу "Дивоглядки", в якому зіркам потрібно перегледіти одне одного, співак відчув, що в нього болять очі. Однак тоді він не зважив на дискомфорт, а вже за кілька днів не зміг прочитати текст на етикетці шампуню.
Попри те, що музикант ніколи не мав проблем з зором та завжди добре бачив, йому все важче було читати написи дрібним шрифтом. Через зараження коронавірусом наприкінці серпня та карантинні обмеження він відкладав похід до лікаря майже пів року.
Думаю: "Треба піти перевіритися". А потім "корона", карантин, ще щось. І ось це "треба піти перевіритися" тяглося з початку липня до 9 січня,
– зізнався Сергій Бабкін.
Лише на початку січня 2021 року співак пройшов триденне обстеження в одній з офтальмологічних клінік Харкова. Головний лікар повідомив, що в зірки "критичне, складне, дуже рідкісне захворювання, дуже рідкісна патологія", яка потребує негайного лікування. Лише за тиждень Сергій Бабкін втратив 20 відсотків центрального зору, тому "час йде на години".
На 5 лютого в музиканта запланована складна операція в одній з клінік Відня. Раніше він наголошував, що в Україні немає ані необхідного обладнання, ані препарату, тому лікування можливе лише за кордоном. Проте в новому інтерв'ю Сергій Бабкін розповів, що в Україні все ж є один медичний заклад, в якому йому могли б допомогти, але він не в найкращому стані.
"В Україні є одна клініка, але вона в такому стані, що мені не рекомендували туди їхати. Апарат є, лікарня, нехай і вбита, є, але не можна проводити такі операції, бо немає необхідних ліків, які потрібно закапувати в очі при проведенні операції", – поділився музикант.
Зазначимо, вже 1 лютого Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною полетять в Австрію, де співаку зроблять операцію після діагностики. Більше деталей про рідкісну хворобу Бабкіна читайте тут.