Сергій Бабкін пів року ігнорував проблеми з зором: як артист дізнався про хворобу

Популярний музикант і багатодітний батько Сергій Бабкін днями оголосив про рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Зараз співак готується до операції в Австрії та поділився, що про хворобу дізнався випадково.

Джерело: "КП в Україні"

Проблеми з зором артист помітив під час зйомок популярного шоу, однак довго ігнорував ускладнення.

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Як Сергій Бабкін дізнався про хворобу очей

На зйомках розважальної програми під час конкурсу "Дивоглядки", в якому зіркам потрібно перегледіти одне одного, співак відчув, що в нього болять очі. Однак тоді він не зважив на дискомфорт, а вже за кілька днів не зміг прочитати текст на етикетці шампуню.

Попри те, що музикант ніколи не мав проблем з зором та завжди добре бачив, йому все важче було читати написи дрібним шрифтом. Через зараження коронавірусом наприкінці серпня та карантинні обмеження він відкладав похід до лікаря майже пів року.

Думаю: "Треба піти перевіритися". А потім "корона", карантин, ще щось. І ось це "треба піти перевіритися" тяглося з початку липня до 9 січня,

– зізнався Сергій Бабкін.

Лише на початку січня 2021 року співак пройшов триденне обстеження в одній з офтальмологічних клінік Харкова. Головний лікар повідомив, що в зірки "критичне, складне, дуже рідкісне захворювання, дуже рідкісна патологія", яка потребує негайного лікування. Лише за тиждень Сергій Бабкін втратив 20 відсотків центрального зору, тому "час йде на години".

Чому Сергію Бабкіну будуть робити операцію в Австрії

На 5 лютого в музиканта запланована складна операція в одній з клінік Відня. Раніше він наголошував, що в Україні немає ані необхідного обладнання, ані препарату, тому лікування можливе лише за кордоном. Проте в новому інтерв'ю Сергій Бабкін розповів, що в Україні все ж є один медичний заклад, в якому йому могли б допомогти, але він не в найкращому стані.

"В Україні є одна клініка, але вона в такому стані, що мені не рекомендували туди їхати. Апарат є, лікарня, нехай і вбита, є, але не можна проводити такі операції, бо немає необхідних ліків, які потрібно закапувати в очі при проведенні операції", – поділився музикант.

Зазначимо, вже 1 лютого Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною полетять в Австрію, де співаку зроблять операцію після діагностики. Більше деталей про рідкісну хворобу Бабкіна читайте тут.