Сергій Жадан зробив щеплення від коронавірусу: мережа вибухнула обуренням

Все більше публічних людей вакцинуються від коронавірусу. Слідом за Русланою, Аллою Мазур щеплення від COVID-19 зробив письменник Сергій Жадан. Це не на жарт обурило мережу. Користувачі наголошують – "для простих смертних вакцина недоступна".

Про вакцинацію Сергій Жадан розповів на особистих сторінках в соціальних мережах. Митець опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, та закликав українців робити щеплення від коронавірусу, якщо вони мають таку можливість.

До теми Алла Мазур вакцинувалася від коронавірусу

Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість,

– лаконічно написав письменник.

Реакція мережі на вакцинацію Сергія Жадана