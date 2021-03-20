Сергій Жадан зробив щеплення від коронавірусу: мережа вибухнула обуренням

Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Все більше публічних людей вакцинуються від коронавірусу. Слідом за Русланою, Аллою Мазур щеплення від COVID-19 зробив письменник Сергій Жадан. Це не на жарт обурило мережу. Користувачі наголошують – "для простих смертних вакцина недоступна".
Про вакцинацію Сергій Жадан розповів на особистих сторінках в соціальних мережах. Митець опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, та закликав українців робити щеплення від коронавірусу, якщо вони мають таку можливість.
До теми Алла Мазур вакцинувалася від коронавірусу
Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість,
– лаконічно написав письменник.
За годину допис громадського активіста прокоментували кілька сотень користувачів. Більшість з них обурені, що замість того, щоб вакцинувати медичних працівників, військовослужбовці в зоні проведення ООС, літніх людей та осіб, які належать до груп ризику, щеплення роблять медійним персонам. На думку фоловерів Сергія Жадана, його порада вакцинуватися за можливості виглядає як відверте глузування.
На деякі гнівні коментарі користувачів фейсбука Сергій Жадан відповів. Письменник наголосив, що разом з ним "в лікарні в черзі були жінки, ветерани, поліцейські". Він не став розповідати, як почувається після вакцинації, написавши: "Поки відбувається прекрасна інтелектуальна розмова з дописувачами цієї сторінки".