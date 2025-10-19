Тепер Жадан розповів, чим займається у бригаді НГУ "Хартія". Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Ще в інтерв'ю з Олександром Комаровим на ютуб-каналі OK TALK Жадан зазначав, що працює в секції військово-цивільного комунікування. Тепер він детальніше пояснив, що служить не на бойовій посаді, а відповідає за комунікацію "Хартії", а також медіа Радіо "Хартія", яке заснував влітку минулого року з командою журналістів та військовослужбовців.

Я не піхотинець і не штурмовик. Я просто роблю так, щоб про "Хартію" дізналися якомога більше людей і щоб підрозділ мав усе необхідне,

– пояснив музикант.

Чому Сергій Жадан мобілізувався в НГУ?

За словами артиста, на той момент уже обговорювався закон про мобілізацію, і він, як чоловік призовного віку, усвідомлював, що не може залишатися осторонь.

"Хартію" він обрав, бо співпрацював з бригадою як волонтер ще з початку заснування.

Мені страшенно імпонує цей певний ідеалізм у командирів "Хартії", певна їхня амбіційність, яка насправді базується на питанні відповідальності та ефективності,

– казав військовий.