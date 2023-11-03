Літературні читання й аукціон: Сергій Жадан презентував нову збірку поезій у Луцьку й Рівному

Поет та письменник Сергій Жадан відвідав Волинь з творчими виступами. Він презентував нову книжку та прочитав свої поезії.

У Луцьку та Рівному пройшли літературні вечори письменника, поета та волонтера Сергія Жадана. Відбулась презентація нової книжки "Скрипниківка".

До слова The New York Times вніс книжку Сергія Жадана до списку рекомендованих

Сергій Жадан презентував книжку на Волині

"Скрипниківка" – це "поетичний щоденник", у якому зібрані вірші, написані після початку повномасштабного вторгнення. На заході Сергій Жадан читав деякі з творів. Відбулась ще й автограф-сесія.



Поет подякував тим, хто прийшов його послухати та захопився Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.

Цей концерт для мене є чергова (чергова не означає рядова) прекрасна можливість бути у Луцьку, з луцькою публікою. Ми тут, дійсно, багато виступали з музикантами, я тут сам багато виступав, але щоразу сюди повертаюся, як додому. Як би це пафосно не звучало,

– казав поет, повідомляють "Волинські Новини".



Сергій Жадан / Фото "Волинські новини"

Літературні вечори не минали без благодійних аукціонів. У Луцьку поет розігрував листівки, книги зі своїм підписом і підписом Залужного. Кошти підуть на ППО для захисників з Харківщини.

Сергій Жадан у Луцьку та Рівному: відео