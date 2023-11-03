В Луцке и Ровно прошли литературные вечера писателя, поэта и волонтера Сергея Жадана. Состоялась презентация новой книги "Скрипниківка".

К слову The New York Times внес книгу Сергея Жадана в список рекомендованных

Сергей Жадан презентовал книгу на Волыни

"Скрипниківка" – это "поэтический дневник", в котором собраны стихи, написанные после начала полномасштабного вторжения. На мероприятии Сергей Жадан читал некоторые из произведений. Состоялась еще и автограф-сессия.



Поэт поблагодарил тех, кто пришел его послушать и захватился Музеем современного украинского искусства Корсаков в Луцке.

Этот концерт для меня очередная (очередная не означает рядовая) прекрасная возможность быть в Луцке, с луцкой публикой. Мы здесь действительно много выступали с музыкантами, я здесь сам много выступал, но каждый раз сюда возвращаюсь, как домой. Как бы это пафосно ни звучало,

– говорил поэт, сообщают "Волинські Новини".



Сергей Жадан / Фото "Волинські новини"

Литературные вечера не проходили без благотворительных аукционов. В Луцке поэт разыгрывал открытки, книги со своей подписью и подписью Залужного. Средства пойдут на ПВО для защитников Харьковщины.

Сергей Жадан в Луцке и Ровно: видео