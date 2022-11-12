"Вона там, де діра в даху": Жадан показав руїни будинку на Салтівці, де була його квартира

Український митець Сергій Жадан приїхав до рідного Харкова. Він показав зруйнований будинок на Північній Салтівці, де раніше була його квартира.

Український поет і письменник Сергій Жадан приїхав до рідного Харкова. Він показав будинок, який зруйнували росіяни постійними обстрілами.

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Сергій Жадан показав квартиру

Митець поділився, що його квартира була на останньому поверсі будинку, що розташований у Північній Салтівці. Тепер будівля майже повністю зруйнована, а від колишніх рідних стін залишилась лиш діра в даху.

Був учора на Північній Салтівці, зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де діра в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років. Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район,

– написав Сергій Жадан.



Сергій Жадан / Фото з інстаграму Сергія Жадана

На додачу письменник згадав про так звану російську опозицію, яка нічого не зробила для того, щоб обстріли припинились. "Російське суспільство, наскільки пам'ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію".

У коментарях Жадана підтримали:

"Демократичну опозицію чути лише тоді, коли мова йде про Пушкіна. От тут кровушка імперська закипає, як це українці не хочуть нашої вєлікої культури";

"А вони не лише не заперечували, але й хизувалися цим. Так що докоряти їм – пусте діло";

"Отож. Ні демократії, ні опозиції, ні совісті, ні репутації, нічого нема. Рідний Харків, Північна Салтівка – болить";

""Російська демократична опозиція" навіть звучить як оксюморон";

"Діра в серці";

"Головне, що ви й ваша родина в безпеці".