"Крутизна цього фото зашкалює": Жадан заінтригував фото з Валерієм Залужним

Український музикант, письменник Сергій Жадан неочікувано показався з командувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Фани були в захваті від спільного фото та вже чекають чогось особливого від двох кумирів.

Світлину з Залужним Сергій Жадан запостив на своїй фейсбук-сторінці. Раніше фото з головнокомандувачем ЗСУ ділилися Андрій Хливнюк та Коля Сєрга.

Цікаво Я прийшов врятувати оркестр, – Сєрга пригадав знайомство з Залужним і розповів про роботу з ним

Жадан заінтригував фото із Залужним

Письменник заінтригував шанувальників потужною світлиною. У кадрі він позував поруч з Валерієм Залужним. Шанувальники припустили, що від них варто чекати чогось крутого.

Що саме вони запланували – письменник не зізнався. Сергій Жадан лише коротко підписав світлину: "Усім привіт".



Сергій Жадан показав фото з Валерієм Залужним / Світлина з його фейсбук

Реакція мережі

Фани були в захваті від потужного кадру. Вони вже чекають на щось особливе від відомих персон:

"Крутизна цього фото зашкалює".

"Відчуваю, будуть нові лоти для аукціонів".

"Ого! Вітання! Віримо, допомагаєм, молимось!"

"Від крутизни цієї фотки можна заряджати воду в банках".

"Якщо Жадан і собаки охороняють Залужного, то можемо бути спокійні. Нехай щастить. Молимось за Вас!"

"Круто!"

"Цікаво, що ви обговорюєте".

Жадан не вперше бачиться з Залужним

Ще взимку український письменник та музикант побачився з Головномандувачем ЗСУ. Тоді він вручив Залужному свою збірку. Як виявилося, генерал – шанувальник творчості Жадана.

Це тішить авторське самолюбство. Хоча потім розумієш, що насправді не так важливо, що він цитує саме твої вірші, як те, що він читає книжки, і те, що він слухає музику. Це фантастичне відчуття того, що наш Залужний знає, що таке українська культура,

– казав тоді Жадан.

Письменник зізнався, що у нього залишилися позитивні враження від знайомства із Залужним. Він навіть запрошував Головнокомандувача ЗСУ на концерт, але той не погодився через брак вільного часу.

За словами Жадана, Залужний – доволі динамічний, це людина, яка весь час у процесі. Валерій Федорович відразу почав говорити про справи на фронті. Але разом із тим у нього хороше почуття гумору", – пригадав письменник.