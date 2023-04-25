Сергій Жадан поділився враженнями від спілкування з Залужним: "Запросив на концерт"

Нещодавно український письменник та музикант Сергій Жадан вручив свою збірку головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Виявилося, що генерал – шанувальник творчості Жадана.

Письменник поділився враженнями від зустрічі та заявив, що був здивований, коли Залужний почав цитувати його твори. Нагадаємо, що раніше Жадан продав прапори та книжки з підписом головнокомандувача ЗСУ у Нью-Йорку.

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Поет та музикант зазначив, що Залужний – відкрита людина із сучасними поглядами та відмінним почуттям гумору.

Він зазначив, що раніше особисто не був знайомий із генералом, але, як виявилося, той читав його поезію та романи, а також слухав треки гурту "Жадан і Собаки".

Це тішить авторське самолюбство. Хоча потім розумієш, що насправді не так важливо, що він цитує саме твої вірші, як те, що він читає книжки, і те, що він слухає музику. Це фантастичне відчуття того, що наш головком знає, що таке українська культура,

– відповів Жадан.

Письменник зізнався, що враження від знайомства у нього виключно позитивні. Він навіть запрошував Залужного на концерт, але той не погодився, бо очевидно, не має на це часу.



Сергій Жадан зустрівся з Валерієм Залужним / Скриншот з відео

"Особисто ми раніше не були знайомі. Хоча, як виявилося, він мене читав і слухав. Він доволі динамічний, адекватний, це людина, яка весь час у процесі. Валерій Федорович відразу почав говорити про справи на фронті. Але разом із тим у нього хороше почуття гумору", – зазначив Жадан.

Письменник також наголосив, що з 2014 року він спілкувався з багатьма командирами і про кожного з них може сказати лише хороше. "Це сучасні й абсолютно модернові люди. У них немає цієї застиглості радянського військового. Зовсім новий тип офіцера, зовсім новий тип військового, у якого є щось за душею, крім табельної зброї і погонів", – висловився Жадан.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Жаданом: відео

До слова, лише в січні Сергій Жадан зі своїм гуртом дав чимало благодійних концертів в українських містах. Завдяки туру вдалося зібрати пів мільйона гривень на потреби українського війська. А раніше на закордонних виступах йому вдалось зібрати на потреби армії майже мільйон гривень.