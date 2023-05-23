Сергій Жадан після чуток про роман заспівав у дуеті з Христиною Соловій: чуттєві фото

Сергій Жадан зібрав два аншлаги у Львівській опері. Він презентував нову книгу "Птах: вірші, що стали піснями" та заспівав у дуеті з Христиною Соловій, з якою йому приписують роман.

На презентацію артбуку "Птах" з'їхалися талановиті друзі Сергія Жадана – від Христини Соловій, з якою поет цілувався в кліпі на пісню "Юність", до легендарного гурту "Мертвий півень", який повернувся на сцену після багаторічної перерви. Були навіть міфічні "Брати Гадюкіни" з хітами "Файне місто Тернопіль" і "Наркомани на городі". Львівські концерти були не тільки благодійні, а й унікальні, бо письменник каже, що навряд чи коли-небудь вдасться повторити їх у такому складі.

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Сергій Жадан і Христина Соловій заспівали разом на тлі чуток про роман

У Львівській опері Сергій Жадан заспівав у дуеті з Христиною Соловій. Хто б що не казав, а на сцені між артистами відчувалася хімія. Вони навіть співали одне напроти одного, мало не злившись у поцілунку.

Сергій Жадан та Христина Соловій на концерті у Львові / Фото Руслан Литвин

Христина Соловій на концерті Жадана у Львові / Фото Руслан Литвин

Цікаво, що про роман 48-річного Сергія Жадана та 30-річної Христини Соловій заговорили не у грудні, коли вийшов її еротичний кліп, а навесні 2023-го. У травні стало відомо, що письменник подав на розлучення з другою дружиною Іриною Куніциною, а після того "засвітився" на прогулянці зі співачкою. Їх помітили, коли трималися за руки в парку.