Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець зізнався, чи повернуться його діти з Японії до України

Наприкінці вересня стало відомо про розрив ще однієї пари українського шоубізу – лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергія Танчинця та його дружини Ганни. Вони виховують двох спільних дітей: доньку Анастасію та сина Лук'яна, з якими мама на початку великої війни поїхала до Японії. Тепер співак розповів, чи повернуться вони до України.

З'ясувалося, що скоро Настя та Лук'ян приїдуть до тата, щоб відсвяткувати з ним новорічні свята. Втім, жити вони з мамою після розлучення батьків планують у Європі.

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Сергій Танчинець висловився про майбутнє дітей

Як розповів артист, у 2024 році його колишня дружина з дітьми планує переїхати до Європи та жити ближче до України. Очікується, що цей крок сприятиме регулярним зустрічам і дозволить дітям з батьком підтримувати тісніший контакт одне з одним.

Анна планує повернутися з дітьми ближче до України. Тут я, треба бачитися частіше з дітьми. Вона це прекрасно розуміє і намагається зробити все для цього. Тут залишаються її батьки, за якими вона теж сумує і хоче їх бачити,

– поділився виконавець.

Інтерв'ю з Сергієм Танчинцем: дивіться відео онлайн

Як часто Танчинець зараз бачиться з дітьми

Через повномасштабну війну та переїзд дітей з мамою до Японії, зустрітися дуже складно. Втім, тричі зірковому татусю вдалося це зробити. Зокрема, два рази Сергій разом із гуртом виступав з благодійними концертами в Японії. Крім того, одного разу Анна приїжджала до України.

"Бачилися ми фізично три рази. Я два рази літав до них, а одного разу вони прилітали на Новий рік, це майже рік тому. Вони побули тут три тижні", – поділився виконавець.

До того ж, виявляється, незабаром діти співака знову приїдуть до нього, щоб відсвяткувати Новий рік.