Сергій Танчинець з "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" зворушливо привітав сина з днем народження: милі фото

У п'ятницю, 5 березня, молодшому сину лідера гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергія Танчинця виповнилось три роки. Лук'яна зірковий батько привітав публічно. Музикант опублікував нове фото хлопчика і зворушив зізнанням.

За 12 років шлюбу дружина Ганна народила артисту двох дітей – старшу доньку Анастасію та молодшого сина Лук'яна. Сергій Танчинець не приховує сім'ю від публіки та преси й часто ділиться милими кадрами з коханою і нащадками, тому публічно привітав хлопчика з 3-річчям.

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Сергій Танчинець привітав сина з днем народження

Як повідомила пресслужба гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", у родині музиканта дні народження дітей – це улюблені свята. Все тому, що сина і доньку Сергій Танчинець вважає найбільшим скарбом, він живе і творить заради них.

Різниця у віці дітей досить велика – Анастасія старша від Лук'яна на дев'ять років. Тому артист не приховує, що після народження хлопчика в них з дружиною Ганною розпочалась друга молодість. Лук'ян відкрив друге дихання у стосунках музиканта з коханою і зблизив подружжя ще більше.

А пацану, між іншим, сьогодні вже три роки! Моя безмежна любов! Наша "друга молодість",

– з гумором написав співак.

Зворушливе привітання Сергій Танчинець доповнив новим фото малюка. Перед камерою 3-річний Лук'ян постав у смугастій кофті та з гаджетом у руках. Схоже, лідер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" застав сина під час прослуховування нового хіта гурту.

Додамо, дружина Сергія Танчинця також привітала сина з днем народження. У своєму інстаграм-профілі Ганна розмістила безліч архівних фото іменинника та зізналась, що завдяки хлопчику вони з чоловіком відкривають світ по-новому.

"Сьогодні день народження у нашого Лук'яна. Цьому чоловічкові вже цілих три роки! Такий маленький, і такий дорослий одночасно. Хлопчик наш! Ти щодня відкриваєш щось нове, і ми разом з тобою пізнаємо цей світ, світ твоїми очима. Ти зробив його ще різнобарвнішим та яскравішим. Будь щасливим! Ми з татом тебе дуже любимо", – написала кохана співака.

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