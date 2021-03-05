В пятницу, 5 марта, младшему сыну лидера группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца исполнилось три года. Лукьяна звездный отец поздравил публично. Музыкант опубликовал новое фото мальчика и тронул признанием.

За 12 лет брака жена Анна родила артисту двух детей – старшую дочь Анастасию и младшего сына Лукьяна. Сергей Танчинец не скрывает семью от публики и прессы часто делится милыми кадрами с женой и детьми, поэтому публично поздравил мальчика с 3-летием.

Интересно Лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец признался, что родители жены были против их брака

Сергей Танчинец поздравил сына с днем ​​рождения

Как сообщила пресс-служба группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", в семье музыканта дни рождения детей – это любимые праздники. Все потому, что сына и дочь Сергей Танчинец считает самым большим сокровищем, он живет и творит ради них.

Разница в возрасте детей достаточно большая – Анастасия старше Лукьяна на девять лет. Поэтому артист не скрывает, что после рождения мальчика у них с женой Анной началась вторая молодость. Лукьян открыл второе дыхание в отношениях музыканта с любимой и сблизил супругов еще больше.

А пацану, между прочим, уже три года! Моя безграничная любовь! Наша "вторая молодость",

– с юмором написал певец.

Трогательное поздравление Сергей Танчинец дополнил новым фото малыша. Перед камерой 3-летний Лукьян предстал в полосатой кофте и с гаджетом в руках. Похоже, лидер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" застал сына во время прослушивания нового хита группы.

Добавим, жена Сергея Танчинца также поздравила сына с днем ​​рождения. В своем инстаграм-профиле Анна разместила множество архивных фото именинника и призналась, что благодаря мальчику они с мужем открывают мир по-новому.

"Сегодня день рождения у нашего Лукьяна. Этому человечку уже целых три года! Такой маленький, и такой взрослый одновременно. Мальчик наш! Ты ежедневно открываешь что-то новое, и мы вместе с тобой познаем этот мир, мир твоими глазами. Ты сделал его еще более разноцветным и ярким. Будь счастлив! Мы с папой тебя очень любим", – написала возлюбленная певца.

Для просмотра всех фото листайте вправо