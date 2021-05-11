Це була таємниця, – Сергій і Сніжана Бабкіни повінчалися, коли були в шлюбі з іншими

Знамените зіркове подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних святкує 13 річницю вінчання. Акторка показала фото з церемонії та пояснила, що вона була таємною, адже на той момент вони обоє перебували в шлюбі з іншими.

У вівторок, 11 травня, від дня вінчання Сергія Бабкіна з коханою Сніжаною минуло 13 років. Дружина співака оприлюднила архівні фото з таїнства та наголосила, що ніхто з рідних не знав про церемонію.

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Знаменитість пояснила, що 11 травня 2008 року як вона, так і Сергій були в шлюбі з іншими. Від першого шлюбу в акторки народився син Артур, а в музиканта – син Ілля, з яким він не спілкується.

Мене запитують, як ви повінчалися таємно? Як це таємно? А ось так. Це була найсправжнісінька таємниця. Я була заміжня, Сергій був одружений. Знаєте, як у фільмі. І ми повінчалися,

– заявила Сніжана Бабкіна.

Додамо, минулого року Сергій Бабкін також показував архівні фото вінчання. З кадрів видно, церемонію відбувалася у скромній церкві, яка розташована в тому ж приміщенні, що й магазин. Закохані закріпили союз перед Богом у присутності лише двох свідків.

Сергій Бабкін також не оминув увагою знакове для їхньої пари свято. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував зворушливе фото з дружиною і публічно подякував їй.

"Сьогодні наш найбільш таємничий і важливий день в році! 13 років тому ми таємно повінчалися. 13 років наші душі єдині! Мріємо разом! Творимо разом! Відчуваємо разом! Наповнюємо дивовижний світ разом! Віримо разом", – висловився музикант.

Нагадаємо, офіційний шлюб Бабкіни уклали лише 27 березня 2009 року, майже за рік після вінчання. Нещодавно подружжя відсвяткувало 12 річницю шлюбу, зворушивши публіку романтичними зізнаннями одне одному. До слова, зіркам вдалося зберегти сім'ю навіть попри численні зради Сергія.