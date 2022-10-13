Сергій Притула зізнався, що змушує його плакати

Волонтер і активіст Сергій Притула від початку повномасштабної війни активно допомагає українській армії. Але емоції інколи бувають сильнішими. Чоловік розповів, які події протягом цих місяців змушували його плакати.

Українці показали свою незламність та витривалість. Однак інколи неможливо стримати емоції. Навіть найсильніші люди хочуть побути слабкими, поплакати.

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Чому Сергій Притула плаче

Сергій Притула зізнався, що за час цієї жорстокої війни неодноразово плакав. Це були різні події, які викликали як гіркі сльози, так і сльози щастя. На війні волонтер втрачав друзів, його близьких повертали з полону. На війні був брат Притули – Василь. Він старший на чотири роки, є адвокатом.

Плакав, коли друзі гинули. Плакав, коли з братом не було зв'язку, коли вони зачищали Ірпінь. Це була додаткова фігня, яка тиснула на голову. Плакав, коли декого з друзів повертали з полону, але це були сльози радості,

– поділився ведучий.

Інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео онлайн

Вже майже 8 місяців Сергій Притула повністю занурений у роботу свого благодійного фонду. Разом з командою та всіма українцями він допомагає нашим військовим знищувати ворогів. Після масових ракетних обстрілів України Притула разом зі Стерненком оголосили збір на помсту росіянам.