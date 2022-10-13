Українці показали свою незламність та витривалість. Однак інколи неможливо стримати емоції. Навіть найсильніші люди хочуть побути слабкими, поплакати.

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Чому Сергій Притула плаче

Сергій Притула зізнався, що за час цієї жорстокої війни неодноразово плакав. Це були різні події, які викликали як гіркі сльози, так і сльози щастя. На війні волонтер втрачав друзів, його близьких повертали з полону. На війні був брат Притули – Василь. Він старший на чотири роки, є адвокатом.

Плакав, коли друзі гинули. Плакав, коли з братом не було зв'язку, коли вони зачищали Ірпінь. Це була додаткова фігня, яка тиснула на голову. Плакав, коли декого з друзів повертали з полону, але це були сльози радості,

– поділився ведучий.

Інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео онлайн

Вже майже 8 місяців Сергій Притула повністю занурений у роботу свого благодійного фонду. Разом з командою та всіма українцями він допомагає нашим військовим знищувати ворогів. Після масових ракетних обстрілів України Притула разом зі Стерненком оголосили збір на помсту росіянам.