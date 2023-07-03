Сергій Притула закінчив УКУ: яку спеціальність отримав волонтер

Телеведучий Сергій Притула сьогодні святкує свій випускний. Він закінчив Український католицький університет, що у Львові, де вивчав публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика.

Шоумен навчався на заочній формі факультету суспільних наук. Він вже встиг захистити свою магістерську роботу.

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Сергій Притула випустився з університету

Телеведучий опублікував декілька кадрів з випускного в УКУ. На світлинах шоумена можна в академічній шапочці та в мантії випускника магістра. До того ж на кадрах, якими Притула поділився з підписниками, можна його побачити диплом та магістерську.

Навчатися під час війни – це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам Оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську,

– написав Притула.

Освіта політичного діяча