"Щоб відправити руских в космос": Притула назвав шалену суму, яку українські діти зібрали на ЗСУ

Волонтер Сергій Притула зізнався, що часто не стримує емоції, коли до його фонду приходять діти. Він розповів, про що вони просять, коли дають кошти на ЗСУ.

Український волонтер і політик Сергій Притула дуже зворушливо взаємодіє з дітьми, коли ті приходять до його фонду. Сергій поділився, що ті часто прибігають на рецепцію та віддають кошти на ЗСУ.

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Скільки діти задонатили на фонд Притули

Сергій Притула зізнався, що коли отримує гроші від дітей, – дуже розчулюється. Адже відчуває перед ними відповідальність. Так, українські діти зібрали на ЗСУ 6,2 мільйона гривень, як розповів волонтер.

Від таких речей неможливо абстрагуватись. Ти не можеш призвичаїтися до того, що діти витрачають дуже багато часу та енергії для того, щоб акумулювати ці кошти. І ти відчуваєш неймовірну відповідальність, бо дитяча довіра це якийсь нереальний левел.

"Дітей приходить багато, ледь не кожен день, але не завжди застають мене. Ми порахували, що за три місяці сума 6,2 мільйона гривень, яку нанесли діти. З кінця липня".

Сергій Притула додав, що завжди пропонує дітям варіанти, на що б вони хотіли, щоб пішли їхні гроші. Інколи вони приходять до волонтерів з уже готовою метою. Зазвичай діти хочуть щось велике та яскраве: наприклад танка чи літака.

Вони не завжди знають, але бувають такі варіанти, ми тут угораємо. Маленька дівчинка принесла суму коштів, і каже: "Купіть таку ракету, щоб туди посадити 140 мільйонів рускіх, і відправити у космос",

– згадав Притула.

Сергій Притула з дітьми / Скриншоти з відео, інстаграму волонтера

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