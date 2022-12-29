Український волонтер Сергій Притула в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, що зараз не вступає в срачі та конфлікти. Водночас він поділився, як ставиться до "критики", яка прилітає йому в мережі через діяльність благодійного фонду.

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Сергій Притула про хейт його діяльності

Волонтер розповів, що дискутує лише в тому випадку, коли бачить рівень експертності людини у певній царині. Щодо критики придбання супутника – в Україні таких експертів небагато, тож і на хейт він не реагує.

По кейсу супутника, в Україні на пальцях однієї руки можна порахувати людей, які реально петрають про те, що відбувалося. І немає жодної людини, яка могла б похвалитися успішним запуском супутника в принципі. Покажіть мені людину, яка купувала до нашого фонду супутник. Хто? Немає таких людей,

– іронічно висловився Притула.

"У нас у соцмережах дуже багато експертів з супутникознавства, які перед цими були інфекціоністами, а зараз готові замінити собою Залужного і весь склад Генштабу. Бо це люди, які знають все на світі".

Сергій Притула каже, що для нього справді важлива оцінка від військових. Так на придбання супутника відреагував міністр оборони, який у величезному дописі подякував кожному українцю, що долучився до збору. "У цей момент я почуваюсь максимально щасливою людиною, тішуся за людей, які спільно зі мною радіють".

Додамо, ще наприкінці вересня Сергій Резніков повідомив, що лише за 2 дні завдяки "народному супутнику" вдалося знищити військової техніки росіян на суму, яка перевищує вартість супутника. Тоді як місяць тому ГУР провело космічну розвідку: за допомогою супутника ICEYE вдалося визначити розміщення окупантів навіть у лісових насадженнях.

Про "Спартан" і критику ціни

Хейт полився на Сергія Притулу й після збору на бронетранспортери Spartan, коли він оголосив вартість у 100 тисяч доларів за одиницю. Волонтер вважає, що критики допустили профільну помилку.

Мова йде про абсолютно неконкурентний ринок з відсутньою фіксованою ціною. Те, що у вересні можна було купити за 30 тисяч, у серпні за 10 – 15. Але в листопаді ти вже за 30 не купиш: це звичайна економічна історія, коли попит перевищує пропозицію, ціна буде рости, – відповів волонтер.

Про критику "Спартанів" Притула висловлювався й раніше. Він казав, що прозвітує за все, коли останній бронетранспортер із кошторису у 236 мільйонів гривень заїде в Україну.