"Щоб совість не мучила": Сергій Притула відповів, чи нормально влаштовувати гулянки в час війни

Український волонтер Сергій Притула висловився щодо святкувань під час повномасштабного вторгнення. Він поділився, що це сумнівне запитання, адже за такою логікою треба закрити музеї та інші місця.

Відомий волонтер і політик Сергій Притула висловився про те, чи доречно під час війни влаштовувати святкування й гулянки. Він поділився, що це риторичне запитання.

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Сергій Притула про святкування під час війни

Я не мав нагоди побувати в таких місцях, про які ви кажете. Тут дуже риторичне питання, яке ви ставите. Якщо засуджувати, що люди ходять в клуб, то давайте і кінотеатри закриємо. Закриймо музеї – в країні війна, а ви по музеях ходите. Можна ще музичні школи закрити – бо в країні війна, а ти на скрипочці граєш,

– зауважив волонтер.

"Головне не перегнути палицю у своїх спробах моралізаторства. Якщо людині 18 років, вона запросила дівчину в клуб – ок, відпочивай. Але не забувай, завдяки кому у тебе є така можливість. Сходив у клуб – наступного дня задонать на армію, або піди якусь сітку сплети, зроби що-небудь, щоб тебе потім совість не мучила".

, що на схоже запитання відповідав Тарас Тополя . Він зізнався, що військових здебільшого й справді дратує, коли цивільні перегинають палицю й влаштовують відверті вечірки, що контрастує з воєнними діями в країні. Але й на фронті є місце жартам і гумору.

Сергій Притула пригадав, що ще у 2015 році спостерігав, як за кількадесят кілометрів він зони бойових дій працювали бари й клуби.

"Взимку 2015 року я завозив морпіхам в Широкіне допомогу. Їхала машина, яка мене вела до хлопців, я їхав своєю машиною за нею, у мене грала музика в салоні, ми зупинились під горбочком і я почув звук дуже близької канонади, і кулемети працювали, і артилерія, це ми насипали. Я повертаюся в Маріуполь, 25-30 хвилин від зони бойових дій, – і там працюють бари, клуби, люди ходять, вживають алкоголь і тому подібне".

Тому тут не треба навіть дивитися на Київ, який живе відносно далеко від лінії фронту. Кожен по своєму трактує, ок чи не ок,

– підсумував волонтер.

Цікаво, що через святкування у мережі засудили Григорія Решетника, який веде такі події. Але його дружина заступилась за шоумена, адже це часто суто благодійні заходи. Також Христина вважає, що святкування – показник віри людей у перемогу.