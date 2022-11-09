"Чтобы совесть не мучила": Притула ответил, нормально ли устраивать гулянки во время войны

Украинский волонтер Сергей Притула высказался по поводу празднований во время полномасштабного вторжения. Он поделился, что это сомнительный вопрос, ведь по такой логике нужно закрыть музеи и другие места.

Известный волонтер и политик Сергей Притула высказался о том, уместно ли во время войны устраивать празднования и гулянья. Он поделился, что это риторический вопрос.

К теме Тарас Тополя прокомментировал скандальные заявления Папы Римского и показал сувенир для понтифика.

Сергей Притула о праздновании во время войны

Я не имел возможности побывать в таких местах, о которых вы говорите. Здесь очень риторический вопрос, который вы задаете. Если осуждать, что люди ходят в клуб, давайте и кинотеатры закроем. Давайте закроем музеи – в стране война, а вы по музеям ходите. Можно еще музыкальные школы закрыть – потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь,

– заметил волонтер.

"Главное не перегнуть палку в своих попытках морализаторства. Если человеку 18 лет, он пригласил девушку в клуб – ок, отдыхай. Но не забывай, благодаря кому у тебя есть такая возможность. Сходил в клуб – на следующий день задонатишь на армию, или пойди какую-нибудь сетку сплетни, сделай что-нибудь, чтобы тебя потом совесть не мучила".

, что на похожий вопрос отвечал Тарас Тополя . Он признался, что военных в большинстве своем действительно раздражает, когда гражданские перегибают палку и устраивают откровенные вечеринки, что контрастирует с военными действиями в стране. Но и на фронте есть место шуткам и юмору.

Сергей Притула вспомнил, что еще в 2015 году наблюдал, как за несколько десятков километров зоны боевых действий работали бары и клубы.

"Зимой 2015 года я завозил морпехам в Широкине помощь. Ехала машина, которая меня вела к ребятам, я ехал своей машиной за ней, у меня играла музыка в салоне, мы остановились под холмиком и я услышал звук очень близкой канонады, и пулеметы работали, и артиллерия, это мы насыпали. Я возвращаюсь в Мариуполь, 25-30 минут от зоны боевых действий – и там работают бары, клубы, люди ходят, употребляют алкоголь и тому подобное".

Поэтому здесь не нужно даже смотреть на живущий относительно далеко от линии фронта Киев. Каждый по своему трактует, ок не ок,

– подытожил волонтер.

Интересно, что из-за празднования в сети осудили Григория Решетника, ведущего такие события. Но его жена вступилась за шоумена, ведь это часто чисто благотворительные мероприятия. Также Кристина считает, что празднование – показатель веры людей в победу.