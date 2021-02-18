Сергій Притула відпочиває в Дубаї з сім'єю: зворушливе фото з донькою

Джерело:фейсбук Сергія Притули
Знаменитий український шоумен і політик Сергій Притула відправився на відпочинок у Дубаї. Він наголосив, що це перша закордонна відпустка з сім'єю за останній рік.
Безліч зірок українського шоу-бізнесу вже встигли відпочити за кордоном і повернутися в Україну. Натомість Сергій Притула лише відправився на сонячний курорт. Після відпустки в Карпатах ведучий з дружиною і дітьми полетіли в Об'єднані Арабські Емірати.
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Знаменитість зізнався, що через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження понад рік не виїжджав за кордон. Однак в лютому все ж наважився на сімейну відпустку.
Сергій Притула зізнався, що перед вибором курорту радився з друзями, який напрямок нині краще обрати. Ті нібито наполягали на Мальдівах та Омані, однак ведучий зупинився на Дубаї. Проте в дописі запевнив публіку, що відпочиває в Залізному Порту, що на Херсонщині.
Попитались у друзів, які зараз напрямки є популярними. Одні "топили" за Мальдіви. Інші сказали, що дуже цікаві враження можуть бути від Оману! Але мені здалося, що вони мене тролять, тому, як бачите, ми з сім'єю обрали Залізний Порт,
– з гумором написав шоумен.
За добу пост Сергія Притули прокоментували понад тисячу користувачів. Всі вони оцінили гумор зірки та підтримали його, "здивувавшись", як розбудували Залізний Порт.
Допис ведучий доповнив зворушливим фото з 3-річною донечкою Соломією. Вони позували на тлі відомого 5-зіркового готелю Бург-ель-Араб, який і "видав" справжнє місце відпочинку шоумена. Сергій Притула постав у шортах з оголеним торсом, а на руках тримав крихітку в суцільному синьому купальнику з зірочками та капелюсі.
Соломія не приховувала свого щастя від відпочинку посеред зими й весело махала руками. У кадрі зірка з'явився лише з донькою, однак, схоже, дружина Катерина та син від першого шлюбу Дмитро також відправились на відпочинок у Дубаї.