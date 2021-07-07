Сергій Притула вакцинувався від коронавірусу
Джерело:фейсбук Сергія Притули
Український телеведучий і громадський діяч Сергій Притула вакцинувався від коронавірусу. Чоловік поділився фото та відео з моменту вакцинації, під час якої жартував.
Сергій Притула вирішив все-таки вакцинуватися від СOVID-19. Під час вакцинації та в перші хвилин після неї він почувався чудово.
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Сергій Притула вакцинувався від COVID-19
Ведучий розповів про вакцинацію на особистих сторінках у соціальних мережах. У дописі на фейсбуці Сергій поділився, що ще 3 місяці тому зареєструвався на отримання дози від коронавірусу в додатку "Дія". Увесь цей час він чекав. 7 липня шоумена разом із дружиною вакцинували на роботі.
Виявляється чіп Гейтса у рідкому стані! Масони, які вживляли його, сказали, що через місяць зможу роздавати 5G. Вакцинацію оплатив особисто Сорос!
– жартівливо написав Сергій у публікації.
Притула додав, що"радий долучитися до колективного імунітету".
В інстаграм-сторіз ведучий опублікував відео, де показав, як відбувалася вакцинація. Сергій прекрасно почувався та багато жартував.
Сергій Притула вакцинувався від коронавірусу: дивіться відео онлайн