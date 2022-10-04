Пропозиції схожі на путінські, – Притула збирає гроші на підручник з історії для Ілона Маска
Джерело:твітер Сергія Притули
3 жовтня Ілон Маск обурив своїми дописами щодо Криму. У твітері спалахнув гучний скандал. Волонтер Сергій Притула різко відповів бізнесмену.
Маск заявив, що Україна має віддати Крим Росії. Але на цьому не зупинився і продовжив висвловлювати свої думки, які миттєво розкритикували користувачі мережі, політики та відомі люди.
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Що Сергій Притула сказав Ілону Маску
Волонтер, який постійно підтримує ЗСУ, у своєму твітер-дописі припустив, що Ілон Маск прогулював уроки історії.
Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські,
– різко написав Сергій.
Після цього Притула разом з волонтером і блогером Ігорем Лаченковим заявив, що відкриває збір коштів на підручник з історії для Ілона Маска: "Ми, українці, знаємо історію і цінуємо своє майбутнє. Ми хочемо зробити подарунок для Ілона Маска – підручник з історії. Ми купимо йому підручник. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України. Приєднуйтесь!".
За 30 хвилин вдалося зібрати понад мільйон гривень. Українці вкотре показали свою єдність та міць.
Скандальні заяви Маска: головне
- 3 жовтня у твітері Ілона Маска з'явився скандальний допис про "формулу миру" між Україною та Росією. Так, бізнесмен запропонував провести ще один "референдум" і "визнати Крим російським". Згодом він видалив цей ганебний допис.
- Такий допис здивував не лише українців, а й російських пропагандистів.
- У президента Зеленського миттєво відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. Натомість заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант.
- Президент України Володимир Зеленський у твітері створив опитування, де можна обрати, який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.
- Акції компаній Ілона Маска різко обвалилися на тлі обурливих твітів про Україну.