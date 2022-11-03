"Окей, пробачаємо": Притула прокоментував патріотизм Міли Куніс, яка колись засуджувала Україну
Джерело:ютуб-канал "РОЗМОВА"
Волонтер Сергій Притула розповів, що цьогоріч у світі багато відомих людей і політиків почали шукати у своєму корінні українців. Це торкнулось і Міли Куніс, яка зараз фінансово та репутаційно допомагає Україні, але ще кілька років тому негативно відгукувалась про Батьківщину.
Знаменита американська акторка Міла Куніс прославилась у США, проте народилася вона у 1983 у Чернівцях у єврейській родині. У 1991 році вона емігрувала з родиною в Америку, і вже згодом вона почала там отримувати свої перші ролі у кіно.
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З того часу Міла Куніс рідко згадувала про Україну, не цураючись їздити на розважальні шоу та червоні доріжки у Росію. Проте у 2022 році вона активно виступила на підтримку рідної країни зі своїм чоловіком. Таку позицію акторки не зміг не прокоментувати в новому інтерв'ю Сергій Притула.
Бути українцем у світі стало круто. Подивіться інтерв'ю, яке давала Міла Куніс, яка ще років 10 тому розказувала, що її батьки тікали з Чернівців через антисемітизм. А зараз розказує, як її донька випитує, чи вона наполовину українка. Міла Куніс забулась, що говорила. Насправді окей, пробачаємо, проїхали, вона багато робить корисного для українського суспільства, тому честь і хвала її та чоловіку,
– зазначив волонтер.
Він також додав, що у березні – квітні цього року в американському конгресі відбувались цікаві речі, коли конгресмени посилено шукали у своїх генеалогічних деревах українське коріння. Тому що бути українцем стало дуже круто. Сергій переконаний, що Україні це ні в якому разі не потрібно "профукати".
"Нам треба не профукати цей момент, а зацементувати його та розвивати. Необхідна експансія української культури у світі. Ми українським повинні заповнити усі ніші. Вибити звідти руских, як з України, і позаймати їхні місця", – додав Притула.
Що раніше казала Куніс про Україну
- За своє життя Міла Куніс була небагатослівною щодо України. Якось вона розповідала, що коли вчилась в українській школі, то там можна було побачити антисемітські знаки. Вона добре володіє російською мовою, щоправда, не знає української.
- У серпні 2017 року вперше після еміграції вона разом зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером прилетіла приватним літаком до Чернівців, оскільки у Будапешті неподалік брала участь у зйомках. За її словами, вона нічого не відчула, коли перетнула український кордон: "Знаєте, була думка, що я відчую це місце. Але цього не сталося. Коли ми приземлилися, Ештон запитав: "Ну що?" А я йому: "Ні. Нічого. Порожнеча". Також Міла розповідала, що земляки з Чернівців образили її та чоловіка на рідному подвір'ї.
- З повномасштабним вторгненням Росії, 26 лютого пара разом виступила проти агресії країни. Вони почали збір коштів на допомогу українцям і за місяць зібрали 35 мільйонів доларів. Володимир Зеленський особисто з ними спілкувався та дякував за допомогу.
- Пізніше вона дала інтерв'ю, де зізналась, що розповідала у Голлівуді, що вона родом з Росії, бо американці не знали, де Україна. Але зараз вона та її донька дуже пишаються, що мають українське коріння.