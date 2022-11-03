"Окей, пробачаємо": Притула прокоментував патріотизм Міли Куніс, яка колись засуджувала Україну

Волонтер Сергій Притула розповів, що цьогоріч у світі багато відомих людей і політиків почали шукати у своєму корінні українців. Це торкнулось і Міли Куніс, яка зараз фінансово та репутаційно допомагає Україні, але ще кілька років тому негативно відгукувалась про Батьківщину.

Знаменита американська акторка Міла Куніс прославилась у США, проте народилася вона у 1983 у Чернівцях у єврейській родині. У 1991 році вона емігрувала з родиною в Америку, і вже згодом вона почала там отримувати свої перші ролі у кіно.

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З того часу Міла Куніс рідко згадувала про Україну, не цураючись їздити на розважальні шоу та червоні доріжки у Росію. Проте у 2022 році вона активно виступила на підтримку рідної країни зі своїм чоловіком. Таку позицію акторки не зміг не прокоментувати в новому інтерв'ю Сергій Притула.

Бути українцем у світі стало круто. Подивіться інтерв'ю, яке давала Міла Куніс, яка ще років 10 тому розказувала, що її батьки тікали з Чернівців через антисемітизм. А зараз розказує, як її донька випитує, чи вона наполовину українка. Міла Куніс забулась, що говорила. Насправді окей, пробачаємо, проїхали, вона багато робить корисного для українського суспільства, тому честь і хвала її та чоловіку,

– зазначив волонтер.

Він також додав, що у березні – квітні цього року в американському конгресі відбувались цікаві речі, коли конгресмени посилено шукали у своїх генеалогічних деревах українське коріння. Тому що бути українцем стало дуже круто. Сергій переконаний, що Україні це ні в якому разі не потрібно "профукати".

"Нам треба не профукати цей момент, а зацементувати його та розвивати. Необхідна експансія української культури у світі. Ми українським повинні заповнити усі ніші. Вибити звідти руских, як з України, і позаймати їхні місця", – додав Притула.

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