Знаменитая американская актриса Мила Кунис прославилась в США, однако родилась она в 1983 году в Черновцах в еврейской семье. В 1991 году она эмигрировала с семьей в Америку, и уже впоследствии она там начала получать свои первые роли в кино.
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С тех пор Мила Кунис редко упоминала Украину, не отказываясь ездить на развлекательные шоу и красные дорожки в Россию. Однако в 2022 году она активно выступила в поддержку родной страны со своим мужем. Такую позицию актрисы не смог прокомментировать в новом интервью Сергей Притула.
Быть украинцем в мире стало круто. Посмотрите интервью, которое давала Мила Кунис, которая еще лет 10 назад рассказывала, что ее родители бежали из Черновцов из-за антисемитизма. А сейчас рассказывает, как ее дочь выпрашивает, наполовину ли она украинка. Мила Кунис забыла, что говорила. На самом деле окей, извиняем, проехали, она многое делает полезного для украинского общества, поэтому честь и хвала ее и мужу,
– отметил волонтер.
Он также добавил, что в марте – апреле этого года в американском конгрессе происходили интересные вещи, когда конгрессмены усиленно искали в своих генеалогических деревьях украинские корни. Потому что быть украинцем стало очень круто. Сергей убежден, что Украине это ни в коем случае не нужно "профукать".
"Нам нужно не профукать этот момент, а зацементировать его и развивать. Необходима экспансия украинской культуры в мире. Мы украинским должны заполнить все ниши. Выбить оттуда русских, как из Украины, и занять их места", – добавил Притула.
Что раньше говорила Кунис об Украине
- За свою жизнь Мила Кунис была немногословна в отношении Украины. Как-то она рассказывала, что когда училась в украинской школе, там можно было увидеть антисемитские знаки. Она хорошо владеет русским языком, правда, не знает украинского.
- В августе 2017 года впервые после эмиграции она вместе со своим мужем Эштоном Кутчером прилетела частным самолетом в Черновцы, поскольку в Будапеште неподалеку участвовала в съемках. По ее словам, она ничего не почувствовала, когда пересекла украинскую границу: "Знаете, была мысль, что я почувствую это место. Но этого не произошло. Когда мы приземлились, Эштон спросил: "Ну что?" А я ему: "Нет. Ничего. Пустота". Также Мила рассказывала, что земляки из Черновцов обидели ее и мужа на родном дворе.
- С полномасштабным вторжением России 26 февраля пара вместе выступила против агрессии страны. Они начали сбор средств на помощь украинцам и за месяц собрали 35 миллионов долларов. Владимир Зеленский лично с ними общался и благодарил за помощь.
- Позже она дала интервью, где призналась, что рассказывала в Голливуде, что она родом из России, потому что американцы не знали, где Украина. Но сейчас она и ее дочь очень гордятся, что у них есть украинские корни.