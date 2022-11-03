Знаменитая американская актриса Мила Кунис прославилась в США, однако родилась она в 1983 году в Черновцах в еврейской семье. В 1991 году она эмигрировала с семьей в Америку, и уже впоследствии она там начала получать свои первые роли в кино.

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С тех пор Мила Кунис редко упоминала Украину, не отказываясь ездить на развлекательные шоу и красные дорожки в Россию. Однако в 2022 году она активно выступила в поддержку родной страны со своим мужем. Такую позицию актрисы не смог прокомментировать в новом интервью Сергей Притула.

Быть украинцем в мире стало круто. Посмотрите интервью, которое давала Мила Кунис, которая еще лет 10 назад рассказывала, что ее родители бежали из Черновцов из-за антисемитизма. А сейчас рассказывает, как ее дочь выпрашивает, наполовину ли она украинка. Мила Кунис забыла, что говорила. На самом деле окей, извиняем, проехали, она многое делает полезного для украинского общества, поэтому честь и хвала ее и мужу,

– отметил волонтер.

Он также добавил, что в марте – апреле этого года в американском конгрессе происходили интересные вещи, когда конгрессмены усиленно искали в своих генеалогических деревьях украинские корни. Потому что быть украинцем стало очень круто. Сергей убежден, что Украине это ни в коем случае не нужно "профукать".

"Нам нужно не профукать этот момент, а зацементировать его и развивать. Необходима экспансия украинской культуры в мире. Мы украинским должны заполнить все ниши. Выбить оттуда русских, как из Украины, и занять их места", – добавил Притула.

Что раньше говорила Кунис об Украине