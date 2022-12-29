Постійно плакала, – Притула розповів, як важко його діти переживають розлуку

Через повномасштабну війну Сергій Притула відправив дружину та дітей на захід України, а сам залишився в Києві зі своїм фондом. Він каже, що старший Дмитрик спокійно сприймає розлуку, тоді як молодша Соломійка раніше дуже плакала.

Середній доньці Сергія Притули Соломії всього 5 років. Її перевезли на Захід, а в дитсадок, по якому Росія вдарила ракетами, вона, схоже, піде нескоро. Однак найбільше дівчинка сумує за татом, раніше навіть постійно плакала перед сном.

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Сергій Притула про розлуку з трьома дітьми

Соломія дуже плакала попервах, вона дуже хотіла назад до Києва, але ми пояснили, що зараз це небезпечно. І в принципі вона якось з цим всім зжилася. Але був період, коли вона перед сном постійно плакала, бо хотіла до тата. Для нас з Катею це був дуже серйозний виклик,

– зізнався Сергій Притула.

Дівчинка мало знає про повномасштабну війну, а про героїчну боротьбу українців мама їй розповідає. "Соля пізнає це все, ми спілкуємося. Позавчора я їх набирав, і Соломійка мені розказувала про Небесну Сотню. Є якісь пласти, за якими дитина повинна зростати, і для мене дуже важливо, що мої діти будуть носіями інформації того, що важливо не тільки для нашої сім'ї, а для суспільства вцілому", – наголошує волонтер.

Сергій Притула з донькою Соломією / Фото з інстаграму волонтера

Наймолодшій його доньці Стефанії всього півтора року, тож вона нічого не розуміє, тоді як 14-річний Дмитро навпаки. Він був чи не єдиним у сім'ї, кому Притула казав про небезпечні поїздки на схід і південь. Це нібито "їхня пацаняча історія", адже хлопчик "стійкіший до цього всього".

Дмитрові не доводилося аж надто нічого останнім часом пояснювати, тому що він дитина, яка хай у малому віці, але застала початок війни. 14-го року йому було 6. Він зростає паралельно з війною,

– прокоментував Сергій Притула.

Нагадаємо, на Дмитра, у листопаді, ексдружина Притули показувала їхнього сина. Вона опублікувала фото хлопчика з літньої фотосесії в лавандовому полі, з яких видно, що він змінив зачіску та помітно підріс.