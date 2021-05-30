Сергій Притула привітав сина з закінченням навчального року та показав його досягнення: фото

Український шоумен Сергій Притула розповів шанувальникам радісну новину. Його син Дмитро на відмінно закінчив 7 клас. Чоловік поділився здобутками нащадка у соціальних мережах.

Завершився ще один навчальний рік. Школярів відправилися на довгоочікувані літні канікули й тепер мають можливість більше часу провести з батьками та набратися сил для продовження навчання у вересні. А батьки невпинно діляться у соціальних мережах успіхами нащадків.

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Сергій Притула про успіхи сина в навчанні

Шоумен опублікував на особистій сторінці у фейсбуці фото щасливого Дмитра, який тримає в руках табель та похвальний лист за відмінні успіхи в навчанні. Хлопець закінчив 7 клас і потішив тата чудовими результатами.

Ти, коли позаду стробоскоп з навчання онлайн та офлайн, а попереду 3 місяці безтурботності, забавляння сестер, мандрівок Карпатами й поїдання полуниці, суниці, смородини, порички, аґрусу, вишні, черешні, ревеню, кізилу і бабусі. До зустрічі у 8 класі!

– підписав світлину Притула.

Чоловік поділився фотографією й в інстаграмі. Там він зробив селфі в дзеркалі разом із сином та донькою Соломією. Усі ніжно обіймали один одного та щиро усміхалися.

Дмитре, ти не лише старший брат, а й приклад для наслідування! Дякую, що формуєш орієнтири для сестер! Вітаю з закінченням навчального року! Нехай канікули будуть веселими та насиченими!

– звернувся зірковий татусь до первістка.

Додамо, 25 травня 2021 року Сергій Притула приголомшив новиною про народження третьої дитини. Його друга дружина Катерина народила доньку. Дівчинку назвали Стефанією.