5 декабря вся Украина отмечает День волонтера. Если раньше этот праздник касался в основном людей, которые не безвозмездно приобщались к разным образовательным или социальным инициативам, то сегодня – это в основном об армии и помощи украинцам во время войны. Символично, что День волонтера празднуют рядом с Днем ВСУ, который отмечается 6 декабря.

Важно Вы всегда рядом, – Залужный обратился к украинским волонтерам

По словам Сергея Притулы, все, кто помогают Украине в сложное время – волонтеры: люди, которые привозят несколько единиц или несколько тысяч раций из-за границы; дети, которые создают блокпосты после уроков и играют в шахматы за благотворительность; люди, которые снабжают тепловизором или другой техникой подразделение своих знакомых. Все заслуживают благодарности и уважения.

"Сегодня очень особенный день. Сегодня – День волонтера. Поскольку в волонтерской деятельности сейчас привлечена чуть ли не вся страна, то можно смело утверждать, что это день всех украинцев. Все сейчас что-то делают. Все вместе и каждый на своем месте. Вы – крутые. Вы – наша опора. Каждое усилие, каждый донат – весомые вклады в общее дело поддержки украинской армии. Эти совместные действия объединяют нас, как народ, делают нас сильными и непобедимыми", – говорит волонтер Притула.

От имени собственного фонда он благодарит всех граждан как в Украине, так и за ее пределами за помощь. Также благодарен всем коллегам по фонду, которых более сотни.

Мы не представляем наш фонд без вас и, собственно, сегодня вы тоже волонтеры, и сегодня тоже ваш день. Я хочу поблагодарить всех тех, кому не безразлично, кто укрепляет силу нашего войска. Не останавливайтесь, делайте то, что вы делаете. Делайте все возможное и даже то, что невозможно. Итого к победе. С днем волонтера,

– подытожил мужчина.

Сергей Притула поздравил с Днем волонтера: видео онлайн

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Что известно о фонде Притулы и его волонтерстве