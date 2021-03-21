Украинский шоумен и политик Сергей Притула поздравил с Днем людей с синдромом Дауна. Он опубликовал миловидное фото с сыном Дмитрием и одел разные носки, что является символом "солнечных" людей.

Знаменитый украинский телеведущий и политик Сергей Притула на личной странице поделился новым миловидным фото и очаровал сеть. Звезда поздравил с Днем "солнечных" людей.

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Сергей Притула поздравил "солнечных"

Шоумен поделился миловидной фотографией, на которой изображен вместе с сыном Дмитрием. Они позировали перед объективом в гостиной дома. Для снимка Сергей Притула выбрал молочное худи с принтом и джинсы, зато Дмитрий примерил синюю футболку и серые штаны.

Однако эта одежда была важным элементом образа звездного отца с сыном. Сергей и Дмитрий Притула появились в разных ярких носках, что является символом людей с синдромом Дауна. В частности, так телеведущий выразил поддержку, любовь и уважение к "солнечным", поскольку они должны комфортно жить в обществе и без осудительных взглядов со стороны.

"С Вашим Днем, Солнечные!!!" – лаконично подписал фотографию с сыном Сергей Притула.



Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Сторонники телезвезды присоединились к поздравлениям Сергея Притулы и отметили, что такое фото – очень важный шаг. Сообщение также лайкнула Маша Ефросинина.