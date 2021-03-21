Надел разные носки: Сергей Притула поздравил с Днем людей с синдромом Дауна
Украинский шоумен и политик Сергей Притула поздравил с Днем людей с синдромом Дауна. Он опубликовал миловидное фото с сыном Дмитрием и одел разные носки, что является символом "солнечных" людей.
Источник:инстаграм Сергея Притулы
Знаменитый украинский телеведущий и политик Сергей Притула на личной странице поделился новым миловидным фото и очаровал сеть. Звезда поздравил с Днем "солнечных" людей.
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Сергей Притула поздравил "солнечных"
Шоумен поделился миловидной фотографией, на которой изображен вместе с сыном Дмитрием. Они позировали перед объективом в гостиной дома. Для снимка Сергей Притула выбрал молочное худи с принтом и джинсы, зато Дмитрий примерил синюю футболку и серые штаны.
Однако эта одежда была важным элементом образа звездного отца с сыном. Сергей и Дмитрий Притула появились в разных ярких носках, что является символом людей с синдромом Дауна. В частности, так телеведущий выразил поддержку, любовь и уважение к "солнечным", поскольку они должны комфортно жить в обществе и без осудительных взглядов со стороны.
"С Вашим Днем, Солнечные!!!" – лаконично подписал фотографию с сыном Сергей Притула.
Сергей Притула с сыном / Фото из инстаграма Сергея Притулы
Сторонники телезвезды присоединились к поздравлениям Сергея Притулы и отметили, что такое фото – очень важный шаг. Сообщение также лайкнула Маша Ефросинина.
- Уважаю вас, Сергей Дмитриевич! Вы мой кумир;
- Сергей Дмитриевич, очень хорошо, что вы поднимаете эту тему в социальных сетях. Это очень важно. Пусть ни один из нас не забывает, что люди все разные, даже если они не такие как все. Нужно уважать всех. Благодарю вас за то, что не стесняетесь это обсуждать;
- Как вы похожи.
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