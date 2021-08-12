Сергій Притула показав "татуювання", яке йому зробила донька: миле фото

Шоумен і громадський діяч Сергій Притула поділився з шанувальниками новим фото. Він показав "татуювання" у вигляді поні, яке зробила маленька донька.

Зірковий татусь обожнює проводити час з дітьми. Він використовує максимум можливостей, щоб побути з нащадками. Найцікавішими моментами Сергій Притула ділиться з прихильниками.

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Нове фото Сергія Притула

Шоумен зробив селфі в автомобілі. Він відтягнув футболку і показав, яке тимчасове "татуювання" зробила йому маленька донька. Соломія залишила на грудях у батька кольорове зображення поні. Дівчинка обожнює гратися з татусем, тому й додала йому трішки краси. Схоже, що Сергієві таке "тату" неабияк сподобалося, адже на обличчі чоловіка сяяла щира усмішка.

"Коли у тебе є 4-річна донька", – жартома написав Притула під знімком.



Сергій Притула показав "татуювання" / Фото з інстаграму Сергія Притули

Зазначимо, Сергій не часто ділиться особистим життям і тримає щастя якомога далі від сторонніх очей. Та інколи він все-таки робить винятки та тішить підписників яскравими світлинами, на яких показує, як проводить час з сім'єю. Редакція Showbiz 24 підготувала добірку зворушливих фото Притули з дітьми.

Сімейні фото Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром і донькою Соломією/ Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з донькою Соломією / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з донькою Соломією / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з донькою Соломією та дружиною / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з сином Дмитром і донькою Соломією / Фото з інстаграму Сергія Притули



Сергій Притула з донькою Соломією / Фото з інстаграму Сергія Притули