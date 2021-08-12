Звездный папаша обожает проводить время с детьми. Он использует максимум возможностей, чтобы побыть с потомками. Самыми интересными моментами Сергей Притула делится с поклонниками.

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Новое фото Сергея Притула

Шоумен сделал селфи в автомобиле. Он оттянул футболку и показал, какую временную "татуировку" сделала ему маленькая дочка. Соломия оставила на груди у отца цветное изображение пони. Девочка обожает играть с папочкой, поэтому и добавила ему немного красоты. Похоже, что Сергею такое "тату" очень понравилось, ведь на лице мужчины сияла искренняя улыбка.

"Когда у тебя есть 4-летняя дочь", – в шутку написал Притула под снимком.



Сергей Притула показал "татуировку" / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Отметим, Сергей не часто делится личной жизнью и держит счастье как можно дальше от посторонних глаз. Но иногда он все-таки делает исключения и радует подписчиков яркими фотографиями, на которых показывает, как проводит время с семьей. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку трогательных фото Притулы с детьми.

Семейные фото Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием и дочкой Соломией / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с дочкой Соломией / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с дочкой Соломией / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с дочкой Соломией и женой / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с женой и детьми / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с сыном Дмитрием и дочкой Соломией / Фото из инстаграма Сергея Притулы



Сергей Притула с дочкой Соломией / Фото из инстаграма Сергея Притулы