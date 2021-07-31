Знаменитий український телеведучий, шоумен та політик Сергій Притула здивував шанувальників новим кроком у його житті. Він вступив до університету.

Читайте також Мішина і Притула: розкрили суддівський склад шоу "Україна має талант"

Сергій Притула вступив до університету

Телеведучий та багатодітний батько навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук Українського католицького університету, що у Львові. Сергій Притула вивчатиме публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика.

Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо,

– підкреслив шоумен.

"Освіта – це фундамент усього. А самовдосконалення – це безперервний процес. Минулоріч я вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних, мінімум, 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління", – додав новоспечений студент.

Сергій Притула зазначив, що навіть у 40 років йому не завадить "повернутися за парту" та отримати нові знання й систематизувати ті, які вже є. Ведучий наголосив, що радий новому виклику і досвіду.

Що відомо про освіту Сергія Притули

У 16 років хлопець захищав проєкт у Малій академії наук України, за що отримав 2 місце. Він закінчив школу із золотою медаллю.

Згодом Сергій Притула вступив до Західноукраїнського національного університету, що в Тернополі (тоді – Тернопільська академія народного господарства). Брав участь у кількох організаціях, став співзасновником спілки "Митці".

У 2000-2001 роках навчався в одному з коледжів Лондона. Однак розчарувався та працював у різних сферах.

Сергій Притула повернувся до Тернополя, захистив диплом, продовжив навчання в магістратурі. Був студентським деканом і директором Центру молодіжних ініціатив.

Дані зібрані на основі Вікіпедії.