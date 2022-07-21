"Знав стан справ армії ще з 90-х": чому Сергій Притула пішов у волонтери

Український ведучий Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року. Він пояснив, чому прийняв таке рішення.

Український телеведучий, а тепер волонтер Сергій Притула пояснив, чому вирішив займатись такою діяльністю. Він розповів про це в ефірі "Єдиних новин", зауважує 24 канал.

До слова "Для мене це був іспит, я його склала": Олена Зеленська про історичний візит до США

Сергій Притула про початок волонтерської діяльності

Я не міг цим не займатися. Вже тоді, у 2014 році, було зрозуміло, що під загрозою держава в цілому, як елемент політичної карти світу. росія дуже довго готувалась до того, що почала робити у 2014 році, однозначно, що вона на цьому не зупиниться,

– підкреслив ведучий.

Сергій Притула зауважив, що мав можливість використовувати свій капітал та публічність на користь ЗСУ. До того ж він має чимало знайомих-військових, тож орієнтувався у їхніх потребах.

"Це ж не пафосні якісь слова, реально є люди, які стали стіною, захищали вас, мене, наших дітей, наш спосіб життя, до якого ми звикли і не хотіли міняти його. Вони захистили нас від тої наволочі, яка зараз так масово прийшла. Плюс у мене половина рідних – офіцери Збройних Сил України. Я стан справ в армії знав дуже добре, починаючи ще з 90-х. Я розумів, у якому стані знаходиться армія у 2014 році. Якщо ти маєш можливість допомогти снайперам прицілами, аеророзвідці – дронами, а піхоті – берцями, броніками, шоломами, що-небудь – бери щось роби".

Як змінилась волонтерська діяльність Сергія Притули

Волонтер зауважив, що масштаби його діяльності змінилися відповідно до потреб армії, яка так само чисельно збільшилась з 24 лютого.

"Це все взаємопов'язане. 8 років я справлявся з цією волонтерською справою як приватна особа, я був один. Звичайно, в мене було коло людей, з яким я міг проконсультуватися. З 24 лютого масштаб біди виріс у десятки, сотні рази, так само виросли потреби війська, яке дуже швидко почало розростатися. Зараз у системі безпеки держави мільйони людей", – сказав Сергій Притула.

Чоловік додав, що до його штабу з 24 лютого доєдналися й інші волонтери, які зав'язали з діяльністю у 2016 – 2017 роках.

Зараз 200 людей у підпорядкування нашого фонду. Те що ми робимо – нам дають можливість робити люди. Так ми зібрали 600 мільйонів на ті "Байрактари", але й до цього у нас уже був понад мільярд гривень зборів на ось цю операційку, якою ми займаємось кожного дня,

– зазначив Притула.