Украинский телеведущий, а теперь волонтер Сергей Притула объяснил, почему решил заниматься такой деятельностью. Он рассказал об этом в эфире "Единых новостей", отмечает 24 канал.

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Сергей Притула о начале волонтерской деятельности

Я не мог этим не заниматься. Уже тогда, в 2014 году, было понятно, что под угрозой государство в целом как элемент политической карты мира. россия очень долго готовилась к тому, что начала делать в 2014 году, однозначно, что она на этом не остановится.

– подчеркнул ведущий.

Сергей Притула отметил, что имел возможность использовать свой капитал и публичность в пользу ВСУ. К тому же у него немало знакомых-военных, поэтому он ориентировался в их потребностях.

"Это же не пафосные какие-то слова, реально есть люди, которые стали стеной, защищали вас, меня, наших детей, наш образ жизни, к которому мы привыкли и не хотели менять его. Они защитили нас от той сволочи, которая сейчас так массово пришла. Плюс у меня половина родных – офицеры Вооруженных Сил Украины. Я положение дел в армии знал очень хорошо, начиная еще с 90. Я понимал, в каком состоянии находится армия в 2014 году. Если ты имеешь возможность помочь снайперам прицелами, аэроразведке – дронами, а пехоте – берцами, брониками, шлемами, что-нибудь – бери что-то делай".

Как изменилась волонтерская деятельность Сергея Притулы

Волонтер отметил, что масштабы его деятельности изменились в соответствии с потребностями армии, которая также численно увеличилась с 24 февраля.

"Это все взаимосвязано. 8 лет я справлялся с этим волонтерским делом как частное лицо, я был один. Конечно, у меня был круг людей, с которым я мог проконсультироваться. С 24 февраля масштаб беды вырос в десятки, сотни раз, да само выросли потребности войск, которые очень быстро начали разрастаться. Сейчас в системе безопасности государства миллионы людей", – сказал Сергей Притула.

Мужчина добавил, что в его штаб с 24 февраля присоединились и другие волонтеры, которые завязали с деятельностью в 2016 – 2017 годах.

Сейчас 200 человек находятся в подчинении нашего фонда. То, что мы делаем – нам дают возможность делать люди. Так мы собрали 600 миллионов на те "Байрактары", но и до этого у нас уже было более миллиарда гривен сборов на вот эту операционку, которой мы занимаемся каждый день,

– отметил Притула.

Напомним, Сергей Притула также рассказывал, на какие деньги живет он и как содержится волонтерский штаб. Волонтер признавался, что сам имеет достаточную финансовую подушку, а в фонде зарплату получает только два человека – и это, очевидно, не средства из донатов.