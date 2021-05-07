Трогательные слова благодарности Сергей Притула опубликовал на своей публичной странице в фейсбук. Он рассказал, что мама всегда болела за него и брата Василия, когда те учились в школе.
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Притула поздравил маму с днем рождения
"Ты засиживалась до ночи со мной и с братом, если что-то не удавалось с уроками. А потом держала за нас кулачки на районных, областных или всеукраинских олимпиадах. Потому что, "что знаешь, то на плечах не носишь!". Ты поддерживала нас в творческих начинаниях, а потом делала вид будто не переживаешь в концертном зале среди тысячи зрителей, когда я стоял на сцене. Потому что, "не хочу, чтобы ты еще из-за меня переживал, сконцентрируйся на главном!"
Мама Валентина и Сергей и Василий Притулы с детьми / Фото "Нового канала"
Сейчас ты с валерьянкой наблюдаешь перед телевизором за моей риторикой на каких-то политических ток-шоу, чтобы я не был слишком резок. Потому что "сын, мера и место!"– вспомнил школьные моменты Притула.
В итоге Сергей поблагодарил родную мать за все, что она делала для них и заявил, что они будут "стелить этот мир к ее ногам".
Спасибо, что тебе никогда не было безразлично! Мы все тебя очень-очень любим! И где будет возможность, там будем стелить этот мир к твоим ногам! С Днем рождения, Ма! Какое это счастье, что ты у нас есть!!!
– добавил ведущий.
На фотографии, которую Сергей также оставил в сети, можно увидеть, что свой день рождения мама Валентина празднует в Киеве, в квартире сына, а не в родном Збараже. На руках женщина держит большой букет цветов, а также собственноручно сделанную открытку со словом "Бабушке", которую ей изготовили внуки.
Сергей Притула с мамой Валентиной / Фото из Фейсбука Сергея Притулы
Реакция мамы и поклонников
Валентина Притула уже ответила в сети на поздравления своего сына и поблагодарила за теплые слова.
Спасибо, мои родненькие, золотые, сладкие, лучшие в мире дети и внучата! Бесконечно люблю вас, радуюсь вами и благодарю за ваши ангельские крылья!
– написала женщина.
Поклонники Притулы также присоединились к поздравлениям и засыпали женщину искренними словами:
- "Сергей, ваше воспитание и отношение к родителям – их заслуга, и в первую очередь – вашей Мамы. К вам я отношусь с большим уважением и симпатией и вижу на фото, что Вы очень с ней похожи. Я желаю вашей маме хорошего самочувствия и еще долгие годы дарить своим детям и внукам свою любовь";
- "Как трогательно звучит это – Ма! Многая лета вашей маме!";
- "Всех благ вашей маме. Берегите родителей";
- "Мои искренние поздравления, с днем рождения!";
- "Поздравляю вашу маму! Многая лета да крепкого здоровья ей! В этот день родилась и моя мама тоже".