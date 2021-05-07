Трогательные слова благодарности Сергей Притула опубликовал на своей публичной странице в фейсбук. Он рассказал, что мама всегда болела за него и брата Василия, когда те учились в школе.

Читайте также Цвет сакуры во Львове: Ирина Федишин устроила яркую семейную фотосессию в красивой локации

Притула поздравил маму с днем рождения

"Ты засиживалась до ночи со мной и с братом, если что-то не удавалось с уроками. А потом держала за нас кулачки на районных, областных или всеукраинских олимпиадах. Потому что, "что знаешь, то на плечах не носишь!". Ты поддерживала нас в творческих начинаниях, а потом делала вид будто не переживаешь в концертном зале среди тысячи зрителей, когда я стоял на сцене. Потому что, "не хочу, чтобы ты еще из-за меня переживал, сконцентрируйся на главном!"



Мама Валентина и Сергей и Василий Притулы с детьми / Фото "Нового канала"

Сейчас ты с валерьянкой наблюдаешь перед телевизором за моей риторикой на каких-то политических ток-шоу, чтобы я не был слишком резок. Потому что "сын, мера и место!"– вспомнил школьные моменты Притула.

В итоге Сергей поблагодарил родную мать за все, что она делала для них и заявил, что они будут "стелить этот мир к ее ногам".

Спасибо, что тебе никогда не было безразлично! Мы все тебя очень-очень любим! И где будет возможность, там будем стелить этот мир к твоим ногам! С Днем рождения, Ма! Какое это счастье, что ты у нас есть!!!

– добавил ведущий.

На фотографии, которую Сергей также оставил в сети, можно увидеть, что свой день рождения мама Валентина празднует в Киеве, в квартире сына, а не в родном Збараже. На руках женщина держит большой букет цветов, а также собственноручно сделанную открытку со словом "Бабушке", которую ей изготовили внуки.



Сергей Притула с мамой Валентиной / Фото из Фейсбука Сергея Притулы

Реакция мамы и поклонников

Валентина Притула уже ответила в сети на поздравления своего сына и поблагодарила за теплые слова.

Спасибо, мои родненькие, золотые, сладкие, лучшие в мире дети и внучата! Бесконечно люблю вас, радуюсь вами и благодарю за ваши ангельские крылья!

– написала женщина.

Поклонники Притулы также присоединились к поздравлениям и засыпали женщину искренними словами: