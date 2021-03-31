Сергій Міхалок вперше виконав українську народну пісню: відео

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Джерело:

ютуб-канал BRUTTO NOSTRA

Білоруський музикант Сергій Міхалок вперше виконав українську народну пісню. Він оприлюднив ролик, де під акомпанемент гітари співає відому композицію – "Несе Галя воду".

Артист неодноразово підтримував Україну після початку Революції Гідності, окупації Криму та війни на Донбасі. Вже 6 років Сергій проживає в Україні й у складний час, коли не може наживо побачитися з прихильниками, вирішив потішити їх незвичним кавером.

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Сергій Міхалок співає "Несе Галя воду"

Через активне поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та карантинні заходи Сергієві довелося перенести заплановані концерти. Проте він вирішив провести вільний час з користю. Зокрема, Міхалок розпочав активно вивчати українську мову та культуру, що надихнуло його на виконання української народної пісні – "Несе Галя воду".

Сергій Міхалок – "Несе Галя воду": дивіться відео онлайн

Сергій Міхалок та Україна

  • Пісня Міхалка "Воины света" у 2014 році стала гімном Революції Гідності.
  • Він активно підтримував український народ, у його треках можна знайти багато політичних закликів.
  • 24 січня 2015 року Сергій попросив право на постійне проживання в Україні через вороже сприймання владою Білорусі та Росії його творчості.
  • 25 травня він отримав посвідку на проживання. У прийнятті такого рішення влада враховувала позицію артиста та його підтримку подій на Євромайдані, внесок у розвиток української музики.
  • Наразі Міхалок разом із сім'єю мешкає в Києві.