Сергій Міхалок вперше виконав українську народну пісню: відео

Білоруський музикант Сергій Міхалок вперше виконав українську народну пісню. Він оприлюднив ролик, де під акомпанемент гітари співає відому композицію – "Несе Галя воду".

Артист неодноразово підтримував Україну після початку Революції Гідності, окупації Криму та війни на Донбасі. Вже 6 років Сергій проживає в Україні й у складний час, коли не може наживо побачитися з прихильниками, вирішив потішити їх незвичним кавером.

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Сергій Міхалок співає "Несе Галя воду"

Через активне поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та карантинні заходи Сергієві довелося перенести заплановані концерти. Проте він вирішив провести вільний час з користю. Зокрема, Міхалок розпочав активно вивчати українську мову та культуру, що надихнуло його на виконання української народної пісні – "Несе Галя воду".

Сергій Міхалок – "Несе Галя воду": дивіться відео онлайн

Сергій Міхалок та Україна