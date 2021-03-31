Сергей Михалок впервые исполнил украинскую народную песню: видео
Белорусский музыкант Сергей Михалок впервые исполнил украинскую народную песню. Он обнародовал ролик, где под аккомпанемент гитары поет известную композицию – "Несе Галя воду".
Источник:ютьюб-канал BRUTTO NOSTRA
Артист неоднократно поддерживал Украину после начала Революции Достоинства, оккупации Крыма и войны на Донбассе. Уже 6 лет Сергей проживает в Украине и в сложное время, когда не может вживую увидеться с поклонниками, решил порадовать их необычным кавером.
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Сергей Михалок поет "Несе Галя воду"
По причине активного распространения коронавирусной болезни COVID-19 и карантинных мер Сергею пришлось перенести запланированные концерты. Однако он решил провести свободное время с пользой. В частности, Михалок начал активно изучать украинский язык и культуру, что вдохновило его на исполнение украинской народной песни "Несе Галя воду".
Сергей Михалок – "Несе Галя воду": смотрите видео онлайн
Сергей Михалок и Украина
- Песня Михалка "Воины света" в 2014 году стала гимном революции достоинства.
- Он активно поддерживал украинский народ, в его треках можно найти много политических призывов.
- 24 января 2015 года Сергей попросил право на постоянное проживание в Украине из-за враждебного восприятия властями Беларуси и России его творчества.
- 25 мая он получил вид на жительство. В принятии такого решения власти учитывали позицию артиста и его поддержку событий на Евромайдане, вклад в развитие украинской музыки.
- Сейчас Михалок вместе с семьей живет в Киеве.
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