Белорусский музыкант Сергей Михалок впервые исполнил украинскую народную песню. Он обнародовал ролик, где под аккомпанемент гитары поет известную композицию – "Несе Галя воду".

Артист неоднократно поддерживал Украину после начала Революции Достоинства, оккупации Крыма и войны на Донбассе. Уже 6 лет Сергей проживает в Украине и в сложное время, когда не может вживую увидеться с поклонниками, решил порадовать их необычным кавером.

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Сергей Михалок поет "Несе Галя воду"

По причине активного распространения коронавирусной болезни COVID-19 и карантинных мер Сергею пришлось перенести запланированные концерты. Однако он решил провести свободное время с пользой. В частности, Михалок начал активно изучать украинский язык и культуру, что вдохновило его на исполнение украинской народной песни "Несе Галя воду".

Сергей Михалок – "Несе Галя воду": смотрите видео онлайн

Сергей Михалок и Украина