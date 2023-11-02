Втекли до Росії через Європу: актори з Харкова знялися в огидному пропагандистському серіалі

Харківські актори кілька місяців тому переїхали до Санкт-Петербурга та взяли участь у цинічному пропагандистському серіалі. Зрадники Сергій Лістунов і Дар'я Терновська зобразили спотворені образи українців.

Актори в Україні грали у "Театрі Ч", а після переїзду до Росії змінили назву на "Театр Пітер". Днями вони знялися у ролику, де видали маячню про "свастику на будинках у Харкові".

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Актори з Харкова зганьбилися у пропагандистському ролику

На ютуб-каналі "Кинокомпания Артос" опублікували епізод з брехливими наративами, у якому знялися українці Сергій Лістунов та Дарʼя Терновська. Випуск має назву "Завжди кажи так".

Актори погодилися на роль у серіалі, де їх називали свинями та змушували ганьбити свою країну. У ролику подружжя начебто "продалося" Європі.

Так, в одній зі сцен Сергій Лістунов навіть постав у нацистській формі з вишиванкою під нею. А в кінці ролику актор-зрадник гине на війні, "розплачуючись за гроші європейців".



Актори з Харкова знялися у пропагандистському серіалі / Скриншот з відео

Але на цьому пропаганда зрадників не закінчилася. Глядачам показали коротке інтервʼю з акторами, які згадували про "нацистів у Харкові".

Крім того, Лістунов і Терновська також набрехали про:

якийсь "вірус" серед українців,

пропаганду одностатевих шлюбів,

ненависть до Достоєвського,

а їх дитину в школі нібито "змушували вчити "Батько наш Бандера".

"Театр Ч", у складі якого був Лістунов, раніше виїхав у Європу. Звідти актори перебралися до Росії, де швидко продалися за рублі і почали ганьбитися у пропагандистських проєктах.