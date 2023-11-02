Актеры в Украине играли в "Театре Ч", а после переезда в Россию сменили название на "Театр Питер". На днях они снялись в ролике, где издали бред о "свастике на домах в Харькове".
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Актеры из Харькова опозорились в пропагандистском ролике
На ютуб-канале "Кинокомпания Артос" опубликовали эпизод с лживыми нарративами, в котором снялись украинцы Сергей Листунов и Дарья Терновская. Выпуск называется "Всегда говори да".
Актеры согласились на роль в сериале, где их называли свиньями и заставляли позорить свою страну. В ролике супруги вроде бы "продались" Европе.
Да, в одной из сцен Сергей Листунов даже предстал в нацистской форме с вышиванкой под ней. А в конце ролика актер-изменник погибает на войне, "расплачиваясь за деньги европейцев".
Актеры из Харькова снялись в пропагандистском сериале / Скриншот с видео
Но на этом пропаганда предателей не окончилась. Зрителям показали короткое интервью с актерами, упоминавшими о "нацистах в Харькове".
Кроме того, Листунов и Терновская также врали о:
- некий "вирус" среди украинцев,
- пропаганду однополых браков,
- ненависть к Достоевскому,
- а их ребенка в школе якобы "заставляли учить "Батько наш Бандера".