Нам цього добрива не потрібно, – Сергій Лазановський про "хороших рускіх"

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський відверто розповів, що для нього не існує "хороших рускіх". Артист підкреслив, що в Україні достатньо таланових людей і не треба тягнути на наші землі росіян.

Нам назавжди треба позбутися всього, що пов'язує з ворогом. Про це артист розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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Сергій Лазановський про "хороших росіян"

В Україні заборонили публічне використання російської музики, але хочуть створити "білий список" артистів, які нібито засудили війну. Однак це викликало обурення в суспільстві, адже кожен росіянин зараз є ворогом, немає серед них хороших.

"Я противник такого списку, тому що для мене ніяких "хороших рускіх" не існує. В Україні достатньо своєї творчої молоді, яка може творити нову історію, нову культуру. Тому не потрібно ніяких списків хороших росіян, вони мають жити на своїй території і змінювати своє населення, думки того населення, але там, в себе", – сказав Сергій.

Нам цього, вибачте за слово, добрива, не потрібно. У нас багато своїх творчих людей, ще раз на цьому наголошу, і своїх власних артистів, от і все. Моя позиція – я проти,

– підкреслив Лазановський.

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським у відеоформаті: дивіться відео онлайн