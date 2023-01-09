Помер композитор Сергій Круценко: чому Джамала звинувачує російських окупантів

8 січня помер відомий композитор Сергій Круценко. Українські зірки з сумом згадують генія, а Джамала звинуватила у його смерті російських терористів.

Сергій Круценко пішов з життя у віці 55 років. Джамала розповіла, що під час війни Круценко залишався в Києві, ховався у бомбосховищах. Насамперед його хвилювала безпека музичного матеріалу, а також він опікувався незрячою мамою та дітьми.

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Що про смерть Круценка каже Джамала

У зворушливому дописі Джамала повідомила, що в неї сталося горе. Помер її друг, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режисер, оператор та батько. Півтора року Джамала та Сергій працювали над масштабним проєктом, який поза межами стандартних рамок музичного твору.

І тільки з ним я могла бути в творчості на всі 100% та 24/7. Та що там… Просто бути музикою, ввесь час поряд з ним. Він справді справжній геній. Слухати, творити, розчинятися в процесі та сперечатися, але з такою пристрастю! Ми були залежні від того, що скоро має з'явитися,

– поділилася артистка.

Хоча Сергій помер не на фронті, Джамала вважає, що у його смерті винні російські окупанти, бо вони забирають не лише життя, а руйнують психологічне та фізичне здоров'я. Терористи вбивають нас морально. А тим, хто чуйні, це складно дається.

Композитор залишався в Києві, працював між виключеннями світла, ховався в бомбосховищі. Джамала зізналася, що першою людиною, якій вона зателефонувала 24 лютого, був саме Сергій.

Він сказав мені: "Ти не повіриш. Перше, про що я подумав – це про те, що потрібно дістатися до твого альбому. Коли буде момент, пробиратимусь до нього". Він дуже хвилювався. В прямому сенсі, ховав від бомб ввесь матеріал, всю мою музику. І мав завантажити це все з поганим зв'язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як залишав будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль,

– розповіла Джамала.

Також Сергій хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти. За маму, якій 83 роки і вона повністю незряча. Джамала не може передати весь той біль, який відчуває зараз, адже втратила дуже близьку по духу людину.

Сергійку, я обіцяю тобі завершити нашу роботу та хочу, щоб твоє ім'я звучало по всьому світу. Без тебе б нічого не вийшло,

– підсумувала Джа.

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У коментарях колеги Джамали висловлюють співчуття.

Alyona Alyona: "Джа, тримайся. Світла пам'ять".

Даша Малахова: "Знали. Один з найкращих друзів мого тата. Дуже важкі часи".

"Мої співчуття. Велика втрата".

"Щирі співчуття. Світла пам'ять".

"Співчуваю. Дуже шкода".