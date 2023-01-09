Сергей Круценко ушел из жизни в возрасте 55 лет. Джамала рассказала, что во время войны Круценко оставался в Киеве, скрывался в бомбоубежищах. В первую очередь его волновала безопасность музыкального материала, а также он заботился о незрячей матери и детях.

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Что о смерти Круценко говорит Джамала

В трогательном сообщении Джамала сообщила, что у нее произошло горе. Умер ее друг, композитор, аранжировщик, оркестровщик, поэт, режиссер, оператор и отец. Полтора года Джамала и Сергей работали над масштабным проектом, который вне стандартных рамок музыкального произведения.

И только с ним я могла быть в творчестве на 100% и 24/7. Да что там… Просто быть музыкой, все время рядом с ним. Он действительно настоящий гений. Слушать, творить, растворяться в процессе и спорить, но с такой страстью! Мы были зависимы от того, что скоро должно появиться,

– поделилась артистка.

Хотя Сергей умер не на фронте, Джамала считает, что в его смерти виноваты российские оккупанты, потому что они забирают не только жизнь, но и разрушают психологическое и физическое здоровье. Террористы убивают нас нравственно. А тем, кто отзывчив, это сложно дается.

Композитор оставался в Киеве, работал между исключениями света, прятался в бомбоубежище. Джамала призналась, что первым человеком, которому она позвонила 24 февраля, был именно Сергей.

Он сказал мне: "Ты не поверишь. Первое, о чем я подумал – это о том, что нужно добраться до твоего альбома. Когда будет момент, буду пробираться к нему". Он очень волновался. В прямом смысле, прятал от бомб весь материал, всю мою музыку. И должен был загрузить все это с плохой связью, чтобы перебросить на жесткие диски и файлообменник. Он рассказывал, как покидал будильник на каждые 2 часа для того, чтобы управлять загрузкой… Две недели подряд,

– рассказала Джамала.

Также Сергей переживал за детей, которых нужно было вывезти. За маму, которой 83 года и она полностью незрячая. Джамала не может передать всю ту боль, которую испытывает сейчас, ведь потеряла очень близкого по духу человека.

Сережа, я обещаю тебе завершить нашу работу и хочу, чтобы твое имя звучало по всему миру. Без тебя бы ничего не вышло,

– подытожила Джа.

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В комментариях коллеги Джамалы выражают соболезнования.

Alyona Alyona: "Джа, держись. Светлая память".

Даша Малахова: "Знали. Один из лучших друзей моего папы. Очень трудные времена".

"Мои соболезнования. Большая потеря".

"Искренние соболезнования. Светлая память".

"Сочувствую. Очень жаль".

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