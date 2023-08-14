Заступилася за чоловіка: дружина Сергія Бабкіна відповіла, чому він співає російськомовні пісні

Сергій Бабкін зараз разом з гуртом 5'nizza перебуває з благодійним туром в США. Багато шанувальників були здивовані та розкритикували музиканта за те, що на концертах він співає російською мовою. Тепер дружина Бабкіна заступилася з чоловіка.

Сніжана Бабкіна пояснила, чому артист співає російськомовні пісні в Америці. Цікаво, що дехто з підписників співака навіть припустив, що Бабкін виїхав до США назавжди.

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Шанувальники в коментарях в інстаграмі продовжують критикувати артиста:

"Навіщо ви розмиваєте українську ідентичність, виконуючи пісню російською? Що мають думати про нас американці і канадці, коли ви приїжджаєте в їхні країни у розпал повномасштабної війни і співаєте мовою загарбника? І не треба прикриватися хлопцями на фронті. Вони на фронті, ви – ні".

"Чому ви співаєте мовою окупантів?"

"Ви видаляєте коменти про те, що продовжуєте виконувати свої пісні мовою окупанта? Хто ваша ЦА? Люди, що не розуміють української?"

"Будь ласка, не співайте пісень російською мовою! Час змін настав 24 лютого, але для вас певно ні, що є сумно!"

Сам Бабкін ніяк не коментує хейт щодо російськомовних пісень. Тож, за нього заступилася дружина Сніжана.

Вона пояснила, що гурт "5'nizza" та Сергій Бабкін – це зовсім різні музичні проєкти, які мають свій репертуар. Так, колектив гурту не виконує україномовні треки, адже практично всі їхні пісні написані російською. Водночас сам Бабкін співає українською.

І оскільки зараз благодійний тур саме у 5'nizza, то на сцені лунає репертуар гурту, а це у 90% випадків російськомовні треки.

Як менеджер гурту 5'nizza я можу відповісти. Гурт "5'nizza" і творчість Сергія Бабкіна – це різні творчості. Пісня "Солдат" у 5'nizza і пісня "Солдат" у Бабкіна – це різні пісні. 5'nizza не виконує українськомовного "Солдата", Бабкін не співає російськомовного,

– заявила Сніжана.

Також дружина артиста прокоментувала, чому Сергій Бабкін не реагує на хейт, який розгорівся довкола нього. За її словами, у нього немає на це часу, адже він займається благодійними концертами.

"У хлопців немає часу виправдовуватися перед вами, тому що свій час вони проводять з користю для ЗСУ", – наголосила Сніжана.



Сніжана Бабкіна заступилася за чоловіка / Скриншот

Раніше Сергій Бабкін зазначав, що гроші з концертів надсилає на допомогу 127-й Окремій бригаді ТрО у Харкові, з якими вже довго співпрацює.

До слова, один з концертів гурту 5'nizza у США відвідав переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. Комік розкритикував артистів за виконання пісні "Солдат". По-перше, дует співав хіт російською мовою, а їм підспівували слухачі, серед яких були й росіяни. По-друге, на думку Еллерта, ця пісня недоречна, адже артисти – не солдати.