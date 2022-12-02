Радість затьмарювалася болем, – Сергій Бабкін про приїзд до Харкова та зустрічі з містянами

Український музикант Сергій Бабкін розповів про візит до Харкова. Він розповів про батька, який залишається в місті, та зізнався, що відчував у місті.

Сергій Бабкін нещодавно приїздив до України, де не зміг не провідати й рідний Харків. Він розповів 24 каналу про цю поїздку та концерт.

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Сергій Бабкін про візит до Харкова

Виконавець поділився, чи не було йому страшно повертатися до міста. За його словами, заради безпеки виступи проходили у таких місцях, щоб у разі тривог було зручно ховатись в укриття.

"Починаючи з квітня, я перебуваю у перманентному благодійному турі. Це не тур, в якому місяць або півтора їжджу з міста в місто, даю концерти через день. Але, якщо переглянути розклад моїх сольних виступів, концертів 5'nizza та виступів у рамках програми "Доброго вечора, ми з України", то це виглядатиме як одне велике турне. Ми зіграли приблизно 50 концертів і всі або більшу частину коштів відправляли волонтерським організаціям, які допомагають харків'янам та харківській ТрО".

Як тільки знайшлися організатори, які були готові зробити концерти в Україні, я одразу приїхав. Дякуючи нашим друзям, ми встигли відіграти ці концерти й зробити ще кілька імпровізованих виступів: в "Охматдиті", для наших захисників, просто неба в рідному Харкові. У Харкові спеціально грали в такому місці, щоб у разі повітряної тривоги всі могли швидко сховатися в укриттях,

– поділився артист.

Сергій Бабкін в Україні / Фото пресслужби

Про зустрічі з харків'янами та враження

Сергій Бабкін зізнався, що чимало харків'ян залишаються в місті попри обстріли. Серед них – його батько. Та попри все, у місті триває життя завдяки захисникам. Співак подякував усім, хто працює для перемоги та ходить на його концерти, долучаючись до важливих справ.

Я ніколи не міг уявити це, але побачив на власні очі, що люди адаптуються навіть до смертельної небезпеки. Так, війна дуже сильно відчувається, але місто та його люди незламні. Життя триває, люди закохуються, одружуються, народжують дітей,

– розповів Бабкін.

"У Харкові ми постійно мали змішані відчуття. Дуже скучили за домом, рідними, друзями, за всіма нашими місцями сили. Але радість затьмарювалася болем і ненавистю до окупантів. Як тільки бачиш один з будинків, зруйнованих ракетами чи снарядами, – ти вже не можеш радіти. Руйнування великі, але я впевнений, що після перемоги Харків відновиться дуже швидко".