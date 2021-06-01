З нагоди Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, Сергій Бабкін показав кумедне фото з сином, якому за кілька тижнів виповниться два роки. Схоже, кадр зроблений минулого літа, адже на нових фото малюк виглядає значно дорослішим.

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Батька і сина сфотографували на терасі біля басейну в дощову погоду. Вони позували в однакових пляжних шортах – темно-синіх з салатовим принтом. Сергій Бабкін тримав за руку Єлисея, який за чимось захоплено спостерігав.

Наша маленька, чоловіча, космічна команда в однакових купальниках вітає всіх з початком літа! І, звичайно ж, з Міжнародним днем захисту дітей. Твоя дитина – це ти! Ти – це твоя дитина,

– чуттєво написав багатодітний батько.

На особистій сторінці в інстаграмі Сніжана Бабкіна також опублікувала архівні фото з сімейного свята. На них зіркова родина позувала в повному складі.

"Найважливіше в нашому житті – це діти і дитинство! Дитинство, яке поруч! Дитинство, яке всередині кожного з нас! Оберігати! Кохати! Цінувати! Надихати кожну маленьку людину поруч і кожну маленьку людину всередині", – наголосила дружина співака.

Додамо, лише місяць тому публіка побачила, як виглядає наймолодший нащадок Бабкіних. Тоді музикант вперше показав обличчя сина на фото, на якому малюк сидів у нього на шиї. Вони обоє кривлялися на камеру, показуючи язика. Цей допис зібрав рекордні для інстаграму співака 18 тисяч лайків.