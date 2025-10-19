Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.
Про смерть Сема Ріверса повідомили 18 жовтня.
Він був людиною, яка буває раз у житті. Справжня легенда легенд. І його дух житиме вічно,
– написали колеги музиканта в соцмережах.
Причину смерті бас-гітариста не розголошують, проте, як передає Economic Times, музикант через надмірне вживання алкоголю мав захворювання печінки. Про це в книзі Raising Hell написав Джон Відерхорні, який ділився історіями з життя легенд металу. Крім того, відомо, що Сему Ріверсу зробили трансплантацію печінки.
Для довідки! Трансплантація печінки – це операція під час якої людині пересаджують нову, здорову печінку замість хворої.
Що відомо про Сема Ріверса?
- Повне ім'я музиканта – Семюел Роберт Ріверс.
- Він народився 2 вересня 1977 року.
- Окрім того, що Сем був одним із засновників Limp Bizkit і бас-гітаристом, він також виконував роль бек-вокаліста гурту. Серед учасників бенду також є Фред Дерст, Вес Борланд, Джон Отто та DJ Lethal.
- Метал групу створили у 1994 році. Їхній перший альбом – Three Dollar Bill, Yall, а однією із найпопулярніших пісень вважається Rollin'. На момент написання матеріалу кліп на цей трек переглянули понад 366 мільйонів разів.
Limp Bizkit – Rollin' (Air Raid Vehicle): дивіться відео онлайн
- У 2000 році Сем отримав премію Gibson як найкращий басист.
- Водночас у 2015 році Ріверс покинув Limp Bizkit через погіршення стану здоров'я.